Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš hovořil s novináři poté, co odvolil 5. října 2018 v Průhonicích u Prahy v komunálních a senátních volbách. ČTK/Deml Ondřej

Praha - Premiér a šéf ANO Andrej Babiš uvedl, že nejsilnější vládní hnutí dopadlo v senátních volbách "mizerně", nicméně nic jiného podle svých slov ani neočekával. ANO při letošní volbě 27 senátorů získala jeden mandát. Nízká volební účast dlouhodobě ukazuje názor lidí na Senát a je potřeba volební systém změnit z dvoukolového na jednokolový, sdělil Babiš ČTK. Druhého kola voleb se nezúčastnil, víkend strávil v zahraničí.

"Dopadli jsme mizerně, ale upřímně to pro mě není nic moc nečekaného, počítal jsem s tím... Senát prostě neumíme. Tenhle volební systém nám nesedí. Všechny tradiční politické strany se často spojují a ve druhém kole jdou proti nám," soudí ministerský předseda. Senátní volby navíc nechalo vedení hnutí na krajských organizacích a nevěnovalo jim takovou pozornost jako obecním volbách, v nichž ANO posílilo, zdůraznil Babiš.

"Volební účast opakovaně vyjádřila názor lidí na Senát. Jen to potvrzuje, že dvoukolový systém je v dnešní době nesmyslný a je potřeba ho změnit na jednokolový," uvedl Babiš.

Zavedení jiného volebního systému do horní parlamentní komory, v němž by se senátorem stal vítěz jediného kola, by ale vyžadovalo ústavní většinu ve Sněmovně i Senátu. Za současného rozložení politických sil je ovšem taková změna nereálná.