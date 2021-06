Babiš: Vláda se pokusí zabránit nekontrolovanému šíření varianty delta

Praha - Vláda se na svém čtvrtečním mimořádném jednání ke koronavirové agendě zaměří na to, jak zamezit nekontrolovanému šíření varianty delta covidu-19. Novinářům to dnes v Praze před odletem na summit visegrádské čtyřky do Polska řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Chystaná opatření nechtěl konkretizovat, protože je mají připravit ministerstvo zdravotnictví a hlavní hygienička.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) chce navrhnout mimo jiné to, aby lidé očkovaní jen jednou dávkou vakcíny museli kvůli prokázání bezinfekčnosti předložit i negativní test. Zaměstnavatelé by mohli dostat povinnost test po zaměstnancích vyžadovat také při návratu z dovolené.

Ministerstvo zdravotnictví v úterý rovněž v ochranném opatření všem lidem z Česka nově zakázalo od čtvrtka cestování do Ruska a od začátku příštího týdne také do Tuniska. "Zítra (ve čtvrtek) zasedá od 18:00 hodin vláda a po vládě vám to pan ministr Vojtěch všechno řekne," reagoval Babiš na dotaz, zda by na seznamu mohly přibýt další země, ale i na další otázky na konkrétní chystaná opatření.

Změny jsou podle něj nutné, protože se situace zhoršuje a je nutné zamezit nekontrolovanému šíření varianty delta. "Problém je v posledních dnech Praha, Praha-východ a Praha-západ, v dalších oblastech ČR to vypadá dobře," řekl Babiš. Premiér dodal, že není tím, kdo návrhy připravuje. "Uvidíme, s čím přijde ministerstvo zdravotnictví. Ohledně opatření bych poprosil, abyste si počkali na zítra (čtvrtek), aby to bylo kvalifikované od našich expertů," dodal. Lidi vybídl k opatrnosti a dodržování protiepidemických pravidel.