Babiš: Vláda představí Národní investiční plán 16. prosince

Praha - Národní investiční plán představí vláda příští pondělí 16. prosince. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl při vyhlášení výsledků ocenění Exportér roku v Uměleckoprůmyslovém muzeu v Praze. Plán bude podle dřívějšího Babišova vyjádření pro období 2020 až 2050, jedna z jeho dřívějších verzí počítala do roku 2030 s investicemi 2,8 bilionu korun převážně do dopravy. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) dnes ČTK řekl, že plán se bude průběžně obměňovat.

Podle Havlíčka jde o souhrn všech příležitostí a vizí toho, co je možné vybudovat v horizontu jedné generace. Dokument se stále dotváří. Původně zmiňované investice do roku 2030 za 3,45 bilionu korun ministerstva seškrtala na 2,8 bilionu. Na nedávném setkání s představiteli českého stavebnictví už ale Babiš hovořil o 20.000 projektech za pět bilionů korun.

Plán se podle své starší verze soustřeďuje na šest základních oblastí - vzdělání, doprava, digitální komunikace, energetika, životní prostředí a sociální infrastruktura. "Přidaná hodnota je to, že jsme vůbec poprvé dali dohromady všechny ambice. Že už je nějak roztřídíme do nějaké skupiny, je věc druhá. Je to o tom, že se o tom musíme potom bavit, že se to bude samozřejmě měnit, že se kolem toho budeme trošku hádat, že to teď vzbudí emoce," řekl dnes Havlíček.

Podle Babiše se v plánu spočítal potenciál Česka. "Kdybychom si představili, že máme na všechno peníze, tak na co by to bylo. My ho představíme v pondělí 16. prosince. Je to vlastně ta rezerva, ta budoucnost," uvedl Babiš na setkání exportérů.

Víc než tři čtvrtiny výdajů se ve starším dokumentu do roku 2030 týkaly dopravy, jejich hodnota činila přes 2,1 bilionu korun. "Dopravní infrastruktura na sebe váže obrovské zdroje. Jsou to všeobecně ve světě ty nejnákladnější investice, které mají poměrně dlouhý životní cyklus, od přípravy až po finální kolaudaci. Doprava v tom logicky bude sehrávat naprosto zásadní roli," uvedl Havlíček.

Následovalo ministerstvo životního prostředí s investicemi za 125 miliard korun. Vláda do pracovní verze národního plánu do roku 2030 zařadila 17.000 investic, několik stovek z nich označila za strategické. Plán by podle představ vlády mohl přispět ke vhodnému usměrňování ekonomického cyklu. Dokument vznikl na základě krajských výjezdů bývalé menšinové vlády ANO a požadavků resortů, obcí a krajů.