Babiš: Vláda pověří Koudelku vedením BIS do jmenování nového šéfa po volbách

Praha - Premiér Andreje Babiš (ANO) navrhne vládě, aby pověřila nynějšího šéfa Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku vedením civilní kontrarozvědky s účinností od 16. srpna do doby jmenování nového šéfa. Jeho výběr bude podle ministerského předsedy náležet kabinetu, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Babiš to novinářům oznámil před dnešním mimořádným zasedáním vlády.

"Myslím, že je fér, a máme dva měsíce do voleb, aby o takové důležité funkci rozhodla nová vláda," řekl Babiš. Koudelkovi vyprší mandát v polovině srpna.

Kvůli jmenování ředitele BIS se v Česku rozhořela politická debata. Opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09), která stejně jako další koalice Pirátů a STAN Koudelku podporuje, podnítila kvůli nynější situaci svolání mimořádné schůze dolní komory. Poslanci se mají sejít v pátek. Naopak kritické jsou k nynějšímu řediteli civilní kontrarozvědky hnutí SPD a KSČM.

Hamáček: Šéfa BIS má podle Babiše vybrat příští vláda

Premiér Andrej Babiš (ANO) chce nechat rozhodnutí o novém řediteli Bezpečnostní informační služby (BIS) na příštím kabinetu, který vzejde z říjnových sněmovních voleb. Po dnešním společném jednání to potvrdil vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Civilní kontrarozvědka podle šéfa sociálních demokratů případné přechodné období zvládne. Vláda dnes v 15:00 projedná Babišův návrh řešení, podle Hamáčka videokonferenčně.

Babiš médiím o víkendu řekl, že o šéfovi BIS by měla rozhodnout nová vláda. Minulý týden po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem přitom nastínil dvě možnosti. Podle jedné z nich by zpravodajskou službu dál vedl Michal Koudelka, kterému končí v polovině srpna funkční období. Druhá varianta předpokládá, že by Koudelkova nástupce vybral až nový kabinet. V takovém případě by měl BIS v mezidobí vést Koudelkův zástupce Jan Pavlíček.

"Pan premiér dnes na vládě představí svůj návrh postupu a vláda ho v 15:00 projedná," řekl Hamáček. "Pokud pan premiér preferuje řešení nechat rozhodnutí na příští vládě, tak je to plně v jeho rukou," doplnil.

Vicepremiér je s fungováním BIS spokojen. "Můj názor je stále stejný, já jsem vůči fungování BIS neměl žádné výhrady. Nicméně ve chvíli, kdy pan premiér se rozhodl to nechat na příští vládu, tak to je jeho kompetence a mně nezbývá, než to respektovat," doplnil Hamáček.

Je přesvědčen, že civilní kontrarozvědka funguje profesionálně a zcela jistě zvládne i případné přechodné období.

Hamáček nevidí důvod pro to, aby o záležitosti jednala Poslanecká sněmovna. Jde podle něj plně o kompetenci vlády.