Babiš: Vláda musela vybrat menší zlo, peníze brzy armádě vrátí

Praha - Přesun deseti miliard korun z rozpočtu ministerstva obrany do rozpočtové rezervy je jen dočasný, kabinet peníze začátkem příštího roku vrátí armádě zpět. Vládním stranám se přesun nelíbí, ale musela zvolit menší zlo a zabránit rozpočtovému provizoriu, vysvětlil po dnešním schválení státního rozpočtu na příští rok premiér Andrej Babiš (ANO), proč kabinet ANO a ČSSD vyhověl požadavku KSČM na zkrácení rozpočtu armády. Komunisté pak hlasovali pro rozpočet jako celek.

Babiš řekl, že má ze schválení rozpočtu obrovskou radost. "Museli jsme vydat obrovskou energii a čas, abychom to prosadili," uvedl. Kabinet podle něj vyhověl požadavku KSČM, aby Česku nehrozilo rozpočtové provizorium. "Vláda nemůže dělat jen to, co považuje za správné, musíme hledat kompromisy," uvedl.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) doplnil, že jeho strana postup podpořila po slibu premiéra, že v lednu navrhne peníze armádě vrátit. "Sociální demokracie svými pěti hlasy ve vládě podpoří příslušné rozpočtové opatření, kterým ty peníze převede zpátky," řekl. Bez rozpočtu by hrozil podle Hamáčka v Česku chaos.