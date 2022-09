Babiš: Vláda měla zastropovat zisky výrobců elektřiny, ne ceny u distributorů

Praha - Vláda měla podle expremiéra Andreje Babiše (ANO) zastropovat zisky výrobců elektřiny, nikoli ceny u distributorů. Pomoc firmám kvůli vysokým cenám energií pak musí mít transparentní pravidla, některé podniky situaci jinak neustojí, řekl Babiš v rozhovoru ČTK. Stěžoval si na chování vládní koalice ve Sněmovně, je podle něj arogantní a nedá opozici prostor k odborné diskusi o návrzích.

ANO nedávno představilo krizový plán pro Česko, obsahuje 28 bodů. Navrhlo například stanovit maximální ceny elektřiny a plynu na 1500 korun za MWh, snížit daň z přidané hodnoty u základních potravin z 15 procent na pět procent nebo zavést příspěvek 5000 korun na každé nezaopatřené dítě do 26 let, a to měsíčně až do dubna příštího roku.

Návrhy by se podle Babiše měly realizovat postupně. Na dotaz, zda by neměly přílišný dopad na státní rozpočet, uvedl, že jde o nepravdivý argument. Kabinet Spolu a Pirátů se STAN se podle něj vzdal zdrojů z elektronické evidence tržeb či ze zisků energetické společnosti ČEZ. Další peníze jsou podle něj v modernizačním fondu a v dalších evropských programech. "Vláda kvůli inflaci získá tento rok od lidí 130 miliard korun dodatečných zdrojů z daní. ČR je stále šestá nejméně zadlužená země v EU a pomáhá svým občanům ze všech nejméně,“ podotkl Babiš.

Vláda minulý týden oznámila, že maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), u plynu na tři koruny za kWh. Opatření by mělo platit i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi. Neplatí naopak pro velkoodběratele energií. Pro ty vláda vyčlenila kompenzace ve výši 30 miliard korun. Firmy si o ně budou moci požádat od 1. listopadu.

Jedním z příjmů státního rozpočtu by měla být daň z mimořádných zisků. "My jsme ve vládě se sociální demokracií byli vždycky proti sektorové dani na banky, a teď ODS, údajně pravicová strana, říká to, co říkala ČSSD. Jaká mimořádná daň? Z čeho? Oni nechápou, jak budou firmy reagovat," řekl Babiš. Vláda navíc podle něj s řešením přichází pozdě. "Vždyť některé firmy už končí," uvedl. V podpoře pro podniky musí být transparentní pravidla, míní.

Ve Sněmovně se podle Babiše koalice chová arogantně, nedá opozici prostor k ničemu. "My potom reagujeme, abychom měli nějaký mediální prostor," řekl Babiš. Kritiku například od předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), že nepracuje, když jakožto poslanec chybí na sněmovních schůzích, považuje za směšnou. "Jsem vypárovaný a chodím tam podle toho, co mi řekne předsedkyně klubu," uvedl. Na schůzi k hlasování o vyslovení nedůvěry vládě hovořil podle svých slov nejvíc. "Když je potřeba, tak tam jsem, mluvím, vystupuju. Když vystupuju, tak je plno titulků, takže to má mediální dopad," dodal Babiš.

"My jsme přeci jenom v minulosti hlasovali i pro zákony tehdejší opozice, když jsme byli menšinová vláda. Ale teď s čímkoli přijdeme, tak to a priori odmítají, mají nepravdivé argumenty a nedovolí nic," poznamenal k situaci v dolní komoře.

Kritizoval také vyjádření koaličních politiků o agrofertizaci země za minulé vlády. Podle Babiše ale například šéf Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka vzešel už z předchozí vlády Bohuslava Sobotky (ČSSD), na pozice šéfů Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) či Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) byla vypsána výběrová řízení. "Proč neřeknou, že to je Babišův člověk, když je teď náčelníkem generálního štábu?" tázal se v souvislosti s Karlem Řehkou, bývalým ředitelem NÚKIB.

"Kdybychom se chovali jako oni, tak bychom po nástupu do vlády všechny vymetli," poznamenal. Při výběrovém řízení na šéfy NÚKIB či GIBS byli podle Babiše v komisi i zástupci tehdejší opozice, například u NÚKIB nynější ministryně obrany Jana Černochová (ODS). "Dělali jsme to poctivě, transparentně. Byli jsme slušní a potom jsme na to doplatili. Jednou, když se vrátíme do vlády, už budeme poučení," konstatoval expremiér. Nechtěl vysvětlit, co tím přesně myslí.

Vrátil se také k rozepři s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) kvůli jeho nedělnímu projevu. Opozice kritizovala, že Fiala vystoupí s televizním proslovem necelý týden před volbami. Premiér vysvětlil načasování tím, že v daný týden schvalovaly vláda a Sněmovna klíčová opatření v energetice, která je potřeba osvětlit. Babiš například v září 2020 vystoupil s projevem necelé dva týdny před krajskými volbami. V projevu přiznal některé chyby ve vládním rozhodování při epidemii covidu-19.

Podle expremiéra to tehdy byla shoda okolností, neboť se blížila další koronavirová vlna. "Ať si někdo přečte ten projev, nikdy tam nebyla žádná politika. Naopak jsem vyzýval opozici, aby se spojili s námi, že jde o záchranu životů našich občanů," řekl Babiš. Fiala si měl podle předsedy ANO udělat tiskovou konferenci. V předešlém projevu k národu podle něj navíc opakovaně lhal.

Fiala v mimořádném projevu v neděli vyzval k rozumnému hospodaření s plynem a elektřinou. Vláda, státní organizace, firmy i domácnosti podle něj mají zvážit, zda s energiemi zacházejí správně a jak jimi neplýtvat.