Babiš: Vláda jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí

Praha - Vláda se chystá jmenovat koordinátora pro agendu ohrožených dětí. Měl by zastřešit opatření v péči, která je roztříštěná mezi víc resortů. Následovat by měla příprava zřízení pozice dětského ombudsmana. Vyplývá to z vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), které po svém setkání s vládní zmocněnkyní Helenou Válkovou (ANO) zveřejnil na twitteru. O dětském ombudsmanovi jednala už v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců, post ale nezřídila.

"Je už potřeba zřídit dětského ombudsmana. Protože to ale legislativně zabere dost času, dohodli jsme se dnes s Helenou Válkovou, že vláda prozatím jmenuje koordinátora pro agendu ohrožených dětí v ČR. To, jak je to roztříštěné mezi více resorty, je už neúnosné," uvedl Babiš.

Válková v polovině listopadu oznámila, že vládě ustavení pozice dětského ombudsmana navrhne. Minulý týden poukazovala také na roztříštěnost péče o ohrožené děti, která spadá hlavně pod resorty práce, zdravotnictví a školství, ale také pod ministerstva spravedlnosti, vnitra a zahraničí.

S dětským ombudsmanem počítá Úmluva o právech dítěte, kterou přijala OSN před 30 lety. Záhy k ní přistoupilo někdejší Československo, platit začala v únoru 1991. Závazky pak při svém vzniku převzalo Česko. Vznik pozice doporučoval České republice už dřív Výbor OSN pro práva dítěte (CRC). Podpořil to před několika lety i český vládní výbor pro práva dítěte.

Ochránce práv dětí by dohlížel na dodržování mezinárodních úmluv. Pravidelně by zveřejňoval zprávy o situaci a podmínkách dětí v Česku. Vydával by doporučení úřadům a zákonodárcům. Prověřoval by stížnosti a domáhal se nápravy.

O zřízení postu dětského ombudsmana se mluvilo třeba před deseti lety v době českého předsednictví Evropské unii. O vzniku pozice jednala i v minulém volebním období tehdejší vláda, v níž byli sociální demokraté, ANO a lidovci. Podle kritiků záměr, s nímž přišel bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD), ztroskotal na penězích.

Rada vlády pro lidská práva dokončila v roce 2016 analýzu, podle níž mohlo vzniknout buď nové místo ochránce dětských práv, nebo se problematice mohl věnovat nový zástupce ombudsmanky. Autoři uváděli, že nová pozice by byla nákladnější. Zdůraznili ale, že peníze a personál jsou potřeba u obou variant. Kabinet ČSSD, ANO a lidovců měl o modelu rozhodnout, Dienstbiera ale ve funkci nahradil jeho stranický kolega Jan Chvojka. Ten pak upozorňoval na to, že ČR je jednou z posledních zemí EU bez dětského ombudsmana. V minulém volebním nebyl naplněn ani plán, aby se péče sjednotila pod jeden resort.