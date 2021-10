Babiš: Vláda je kvůli zdražování připravena zrušit DPH na energie

Praha - Vláda je podle premiéra Andreje Babiše (ANO) připravena dočasně zrušit daň z přidané hodnoty (DPH) u energií, aby zabránila dopadu zvyšování cen elektřiny na domácnosti. Babiš to řekl v debatě osmi nejvážnějších kandidátů na budoucího předsedu vlády, kterou vysílala Česká televize.

"Jsme připraveni snížit DPH na energie až na nulu," prohlásil Babiš. Prosadit by to podle něj mohl i jeho dosavadní kabinet, který bude zřejmě po sněmovních volbách vládnout v demisi. Snížení současné jednadvacetiprocentní sazby DPH na energie slíbil také vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček.

Ceny energií pro české domácnosti porostou v následujících měsících nejen u elektřiny a plynu, ale například také u uhlí. U elektřiny a plynu očekávají analytici nejpozději na podzim kvůli vysokým velkoobchodním cenám růst cen u nezafixovaných produktů řádově až o 20 procent, což může znamenat, že lidé si připlatí až tisíce korun.

Ministerstvo průmyslu a obchodu začalo hledat řešení pro zmírnění dopadů růstu cen energií pro domácnosti s nižšími příjmy. "Hledáme optimální model. Pro domácnosti hledáme vhodnou formu dotace. Během několika dnů bude koncept připraven a představen," uvedl v září ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO).

Vyšší účty za energie hrozí firmám a domácnostem v celé Evropě. Některé státy už přijímají opatření, která by až trojnásobně vyšší ceny energií kompenzovala spotřebitelům. Francie minulý týden oznámila, že rozdá na pomoc chudým domácnostem asi 580 milionů eur (14,7 miliardy Kč) nad rámec pomoci, kterou jim na účty za energie poskytuje dlouhodobě. Podpůrná opatření připravily i vlády v Řecku a ve Španělsku, kde vláda slíbila snížit do konce roku sazbu daně z přidané hodnoty u elektřiny z 21 na deset procent.

Politiků se v předvolební debatě ČT ptala umělá inteligence Matylda

Umělá inteligence jménem Matylda pokládala večer otázky čelným představitelům politických stran a koalic v debatě České televize k víkendovým volbám do Sněmovny. Na rozdíl od předchozích debat krajských lídrů ČT pozvala osm politiků, nově se mezi zúčastněné dostala zástupkyně hnutí Trikolora Svobodní Soukromníci (TSS). Za koalici Pirátů a STAN přišel šéf Starostů Vít Rakušan, i když kandidátem na premiéra je předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Umělou inteligenci s ženskou tváří vytvořili vědci spolupracující s Univerzitou Karlovou, pro formulaci otázek dostala k dispozici oficiální životopisy zúčastněných politiků a části programů jejich stran, které se týkají budoucnosti. Otázky se týkaly internetu, technologií, mobilních telefonů i umělé inteligence jako takové. Odpovědi někteří politici využili k prezentaci priorit svých stran a hnutí.

Třeba premiér a šéf ANO Andrej Babiš odpovídal na otázku, jak bude vypadat svět budoucnosti a co si představuje, že v něm bude dělat, šéf ODS a koalice Spolu tvořené občanskými demokraty, lidovci a TOP 09 Petr Fiala čelil dotazu, zda by měla být umělá inteligence regulována vládou. "Ve čtvrtek mě čekají další dvě debaty, 'Matylda' v nich snad už nebude," napsal Fiala po debatě na twitteru.

Předsedy komunistů Vojtěcha Filipa se Matylda zeptala, zda mají mít děti ve škole přistup ke hrám a aplikacím na mobilních telefonech, šéfa ČSSD Jana Hamáčka, co by na sobě změnil, pokud by se v budoucnu znovu narodil jako robot nebo android. Šéfka TSS Zuzana Majerová Zahradníková odpovídala na dotaz, zda by se měla zákonem stanovit věková hranice pro pořizování selfie fotografií, aktivitu na sociálních sítích a hraní počítačových her, předseda SPD Tomio Okmura si měl vybrat superschopnost. Rakušana se Matylda tázala na to, zda by se měly daně vypočítávat automaticky bez lidské účasti, šéf Přísahy Róbert Šlachta se vyjádřil k tomu, co je na dnešním internetu nejhorší.

Účast TSS v debatě kritizovali Zelení. "Žádáme Českou televizi, aby přehodnotila, koho do superdebaty pozve a jednala jako skutečně nezávislé veřejnoprávní médium," uvedla lídryně Zelených Magdalena Davis. Majerová Zhradníková v debatě vystoupila, protože volební potenciál TSS byl společně s další stranou sedmý nejvyšší, ČT proto pozvala osm lídrů. Zelení uvedli, že po započtení statistické odchylky se před třemi týdny umístili sedmí shodně s KSČM, ze série krajských debat však byli vyloučeni.

V koalici STAN a Pirátů jsou dva rovnoprávné subjekty a šéfové obou stran se v mediálních výstupech střídají, uvedl Rakušan k tomu, že do dnešní debaty nepřišel Bartoš. "Myslím si, že toto je právě obrovitánská deviza celé naší koaliční spolupráce," dodal. Bartoš na twitteru odmítl, že by měl z účasti v debatě strach.