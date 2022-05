Babiš: Vláda by na pomoc podnikatelům měla použít dividendy ČEZ

Olomouc - Vláda by podle předsedy opozičního hnutí ANO a bývalého premiéra Andreje Babiše měla na pomoc podnikatelům, kteří se kvůli vysoké inflaci potýkají s prudce rostoucími výrobními náklady a úroky z úvěrů, použít desítky miliard korun z nerozděleného zisku polostátní energetické společnosti ČEZ. Stát může tímto způsobem získat 60 až 70 miliard korun. Babiš to dnes řekl na celostátním sněmu Hospodářské komory v Olomouci. Podle premiéra Petra Fialy (ODS) vláda dividendy ČEZ použije na pomoc občanům, avšak při jejich rozdělování je na místě obezřetnost, aby tento krok nedal další impulz už tak rychle rostoucí inflaci.

Energetická společnost ČEZ, ve které má stát bezmála sedmdesátiprocentní podíl, se podle Babiše "topí v zisku". "Opakovaně jsem žádal vládu, vezměte si tu dividendu. Je tam 150 miliard korun nerozděleného zisku. To jsou peníze pro státní rozpočet a můžete to dát i podnikatelům," uvedl Babiš. Podle něj zisk ČEZ skýtá obrovskou možnost, jak pomoci podnikatelům v době, kdy jim výrazně rostou výrobní náklady i úroky z půjček. "Vláda by měla pomoci podnikatelům se zárukami a měla by si potom promyslet, jestli nepodpoří tedy i úroky," řekl Babiš.

Vláda podle něj nyní disponuje dostatečnými finančními zdroji. "Za první čtyři měsíce má rekordní výběr na DPH, má o 24 miliard korun navíc. ČEZ se topí v zisku a české finance jsou ve skvělé kondici," podotkl Babiš, podle kterého vláda také může stanovit maximální ceny pohonných hmot.

Fiala novinářům řekl, že pokud by stát při rozdělování zisku ČEZ nyní postupoval podle Babišových představ, tak inflace "roste do nebe" a zvýšila by se zadluženost. "To my dělat nemůžeme," uvedl Fiala, podle kterého ČEZ navíc není státem vlastněná firma. "Stát má sedmdesátiprocentní podíl, jsou tam menší akcionáři a je to také firma, která je kótovaná na burze. Představa, že přijdu a řeknu, tak teď bereme a rozdělujeme dividendy uprostřed roku, to je představa hodně naivní a nereálná," řekl Fiala.

Vláda s částí dividend ČEZ, které odpovídají podílu státu, do budoucna počítá. "Budeme s ní nakládat tak, aby se vrátila českým občanům," podotkl premiér. Připomněl, že vláda na pomoc podnikatelům zrušila silniční daň vozidel do 12 tun a snížila na povolené minimum daň pro vozidla nad 12 tun, odložila platby DPH či zrušila povinné přimíchávání biosložky do paliv. "Snížili jsme spotřební daň na naftu a benzin, což by mělo ve výsledku přinést další snížení ceny pohonných hmot," uvedl Fiala.

Vláda připravuje i další krátkodobá opatření, jako jsou například kompenzace nepřímých nákladů. "To by mělo pomoci firmám, které mají energeticky náročný provoz, mají vysoké náklady na ceny emisních povolenek. Vyčleníme 800 milionů korun na projekty pro firmy, které povedou k úsporám energií. Snažíme se pomoci podnikatelům i v oblasti výpadku dovozu, ale také s nalezením nových exportních trhů," řekl Fiala. Pomoc se týká i podnikatelů, kteří v minulosti exportovali na Ukrajinu a do Ruska.

Další chystaná opatření mají podle premiéra střednědobý a dlouhodobý efekt. "Jsou významná a předcházející vláda je bohužel nedělala, takže Česká republika není energeticky zabezpečena," řekl Fiala, podle kterého vláda například vyjednává podíl na terminálech na zkapalněný zemní plyn (LNG) v zahraničí či prosadila rozšíření Transalpinského ropovodu (TAL).