Babiš vidí Visegrádskou skupinu jako ekonomický blok

Krakov - Český premiér Andrej Babiš, který se dnes v Krakově účastní schůzky předsedů vlád Polska, Česka, Slovenska a Maďarska při příležitosti 30. výročí založení Visegrádské skupiny (V4), odmítl, že by tato regionální skupina vystupovala jako politický blok uvnitř Evropské unie. V4 je ekonomickým uskupením, řekl na dotaz ČTK před odletem z Prahy.

O tom, že by V4 neměla vystupovat v EU jako politický blok, psal slovenský ministr zahraničí Ivan Korčok v komentáři, který v pondělí otiskl list Sme. Slovenské zájmy podle něj Bratislava lépe obhájí v unii.

"Není to politické, ale ekonomické uskupení s 67 miliony lidí v regionu, který je historicky úspěšný, má nízké zadlužení, dobrý růst hrubého domácího produktu, velice pracovité a schopné lidi," řekl Babiš s tím, že v této podobě má V4 větší význam, než dříve.

O tom podle něj svědčí i to, že po volbách do Evropského parlament nová předsedkyně nové Evropské komise nejprve zavítala do Paříže, pak do Varšavy a hned poté se setkala s českým premiérem.

"Toto uskupení je významný obchodní a ekonomický partner, například největší obchodní partner Německa. Toto ekonomické uskupení platí 50 miliard eur dividend dalším členským státům EU. Je to ekonomické uskupení, žádné politické - a nevím, kde na to pan ministr (Korčok) přišel," řekl Babiš.

"V4 vystupující v EU jako politický blok není dobrá volba. Pokud se takto budeme dlouhodobě profilovat my, začnou takto v EU uvažovat i jiní. Pokud etablujeme praxi nebo z ní uděláme přímo doktrínu, že naše evropské pozice budeme odvíjet od V4, tak budeme muset často dělat kompromisy, které nemusí být dobré pro EU jako celek a zejména pro nás samotné," napsal Korčok. Poukázal také na rozdílné názory uvnitř V4, například k rozšíření plynovodu Nord Stream, proti kterému vystupuje Bratislava a Varšava; neexistuje ani společný názor vůči Ukrajině.

Maďarský premiér Viktor Orbán naopak soudí, že země Visegrádské skupiny mají odpovědnost za ochranu Evropy před vnějšími a vnitřními útoky a před imperiálními ambicemi v zájmu budoucnosti kontinentu a zachování "nezávislosti našich vlastí a národů". Napsal to v článku, který dnes otiskl list Magyar Nemzet.

Babiš bude v Krakově se svými protějšky z Polska, Maďarska a Slovenska Mateuszem Morawieckým, Viktorem Orbánem a Igorem Matovičem a také s předsedou Evropské rady Charlesem Michelem hodnotit především dosavadní spolupráci V4 a její další směřování. Premiéři mají také diskutovat o opatřeních proti šíření pandemie covidu-19 a o postupu očkování v Evropské unii, o vztazích s Ruskem či o situaci v Bělorusku. Po odpolední tiskové konferenci mají následovat debaty v krakovském kongresovém středisku o společných přeshraničních projektech v digitalizaci a o budoucnosti regionálního uskupení.