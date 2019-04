Praha - Česko by se mohlo ve Vietnamu prosadit především v těžebním či dopravním průmyslu. V souvislosti se záporným saldem vzájemného obchodu to po dnešním jednání s vietnamským premiérem Nguyen Xuan Phucem v Praze řekl předseda vlády Andrej Babiš (ANO). Dodal, že jeho podporu má úmysl společnosti Bamboo Airways spustit přímou leteckou linku mezi Prahou a Hanojí i úsilí vietnamské vlády uzavřít dohodu o volném obchodu s Evropskou unií.

Babiš po jednání na úřadu vlády připomněl, že se s Xuan Phucem setkali v lednu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu. Od svého protějšku dostal Babiš pozvánku na návštěvu Vietnamu u příležitosti blížícího se 70. výročí od navázání diplomatických vztahů. Babiš ocenil přínos vietnamské komunity v Česku. Podle Českého statistického úřadu je v ČR zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu.

Premiéři se podle Babiše shodli na prohlubování ekonomické spolupráce. "Vidíme velký potenciál v oblasti těžebního průmyslu," uvedl Babiš. Další možnosti skýtá doprava, dodal. Podle tuzemských statistik v roce 2017 Česko do Vietnamu vyvezlo zboží za 106 milionů dolarů. Opačným směrem putovalo zboží za 913,9 milionu dolarů, což znamená záporné saldo 807,9 milionu dolarů (18,35 miliardy korun).

Česko podpoří snahu Vietnamu o rychlé podepsání dohody s EU o volném obchodu. "Budu se angažovat a kontaktovat Evropskou komisi, zda by to nešlo ještě před evropskými volbami," uvedl. Xuan Phuc dodal, že dohoda a související dokumenty mají strategický charakter a pomohou českým firmám se vstupem na více než devadesátimilionový vietnamský trh. Země je podle něj připravena vytvářet příznivé podmínky pro firmy, zájem má především o podnikatele v oblasti energetiky, komunikací či veřejné dopravy.

Oba premiéři podporují zavedení leteckého spoje Bamboo Airways Prahy do Hanoje. "Bylo by skvělé, kdyby tato společnost zahájila přímou linku," konstatoval Babiš. Přímé spojení by podle něj pomohlo nejen hospodářská, ale i turistické výměně.

Podle úřadu vlády dnes nejprve jednali mezi čtyřma očima premiéři, následně je doplnily delegace. Hovořili o ekonomické spolupráci, bilaterálních vztazích, obranném průmyslu či spolupráci mezi Evropskou unií a Sdružením národů jihovýchodní Asie (ASEAN). Memoranda se svými protějšky při příležitosti jednání podepsali zástupci Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a České geologické služby.

Na fóru ČR-Vietnam byla uzavřena memoranda, ve hře přímý spoj

Na dnešním česko-vietnamském podnikatelském a investičním fóru v Praze bylo uzavřeno několik dohod mezi firmami z obou zemí. Mezi nejzajímavější patří memorandum o porozumění na spolupráci při přípravě přímého letu mezi hlavními městy Prahou a Hanojí, kterou podepsali zástupci Letiště Praha a Bamboo Airways. Premiér Andrej Babiš (ANO) uvedl, že by byl velice rád, kdyby se přímé spojení spustilo do Vánoc. Akce se zúčastnilo přes 100 českých a přes 60 vietnamských firem.

Fórum pořádal Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) společně s Vietnamskou obchodní a průmyslovou komorou u příležitosti návštěvy vietnamského premiéra Nguyen Xuan Phuca a členů tamní vlády v ČR. "Vietnam je obrovský trh. Určitě není náhoda, že americký prezident Donald Trump už dvakrát ve svém funkčním období Vietnam navštívil. Já jsem tam ještě nebyl ani jednou, ale řekl jsem panu premiérovi (Phucovi), že když začne Bamboo Airways létat, že tam rád poletím," uvedl na fóru český premiér.

Už po dopoledním separátním jednání s Phucem Babiš uvedl, že Česko by se mohlo ve Vietnamu prosadit především v těžebním či dopravním průmyslu. Na fóru slíbil vietnamskému premiérovi, že se bude osobně angažovat v prosazení záměru tamní vlády uzavřít dohodu o volném obchodu s Evropskou unií.

Kromě memoranda o možném leteckém spoji podepsali dohodu například také zástupci Lidového výboru provincie Ha Tinh a české společnosti Danvit Express o spolupráci na větrné elektrárně. Smlouvu uzavřely také tuzemská společnost Hamibo a vietnamská VXT Corporation o investici do realitního projektu FUTURA Project v Karlových Varech nebo společnosti Global Consulting Marine a MBLand Corporation o transferu technologií. Dohodu o spolupráci mezi oběma institucemi podepsali také prezident SP ČR Jaroslav Hanák a předseda Vietnamské obchodní a průmyslové komory Vu Tien Loc.

"Vietnam je druhou nejrychleji rozvíjející se ekonomikou v jihovýchodní Asii. České firmy zde mohou najít mnoho obchodních příležitostí například v energetice, při rozvoji tamní dopravní infrastruktury nebo ve strojírenství. Velký potenciál také vidíme ve spolupráci obou zemí v aplikovaném výzkumu," uvedl dnes Hanák.

Svaz průmyslu dnes dále uvedl, že aktuálně začíná připravovat do Vietnamu podnikatelskou misi, která doprovodí na oficiální návštěvě ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO). Uskutečnit by se měla v září. Naposledy SP ČR vycestoval spolu s deseti firmami do Vietnamu s náměstkem ministra průmyslu a obchodu v dubnu loňského roku. V roce 2017 tam pak pod vedením svazu doprovázelo na oficiální návštěvě prezidenta republiky na 60 zástupců firem.

Podle Českého statistického úřadu je v Česku zhruba 61.000 Vietnamců. Po Ukrajincích a Slovácích tvoří třetí nejpočetnější menšinu v Česku. ČR má s Vietnamem dlouhodobě obchodní deficit. Český export v roce 2018 dosáhl podle Českého statistického úřadu tři miliardy korun, import z Vietnamu byl 22 miliard korun. Deficit Česka tak v loňském roce činil zhruba 19 miliard korun.