Babiš věří, že jeho menšinová vláda vydrží až do voleb

Praha - Pokud by komunistická strana přestala tolerovat menšinový kabinet ANO a ČSSD, jak o tom uvažuje, byla by to podle premiéra Andreje Babiše (ANO) škoda. Premiér ale věří, že jeho vláda vydrží až do podzimních sněmovních voleb. Babiš to dnes řekl v rozhovoru pro server tn.cz. Případnou výměnu ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) komentovat nechtěl. Řekl pouze, že vytýkací dopisy od něj dostávají i další šéfové resortů.

O další toleranci Babišovy vlády hlasuje do úterý 6. dubna na dálku Ústřední výbor KSČM. Hnutí ANO podle předsedy komunistů Vojtěcha Filipa neplní část bodů toleranční dohody, na které se dohodlo s KSČM před třemi lety. Širší vedení komunistické strany proto ve čtvrtek Filipa a další členy předsednictva pověřilo dohodovacím jednáním se zástupci ANO.

Pokud by komunisté skutečně přestali vládu podporovat, byla by to podle Babiše škoda. "My ale usilujeme o podporu všech," řekl premiér tn.cz. O tom, zda opozice po konci nouzového stavu 11. dubna vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, premiér nepřemýšlí. Věří, že jeho kabinet vydrží až do podzimních voleb.

Premiér se v rozhovoru pro tn.cz vyhnul odpovědi na otázku, zda příští týden odvolá ministra zdravotnictví, jak se v médiích spekuluje. Předseda vlády poslal Blatnému v poslední době několik vytýkacích dopisů. V nich ho kritizoval mimo jiné za podle něj příliš přísné podmínky pro podávání experimentálních léků na covid-19.

Podle Babiše ale vytýkací dopisy od něj nedostává pouze Blatný. "Já posílám dopisy všem, deset nebo patnáct jich dostala i ministryně Jana Maláčová (ČSSD)," řekl serveru.

Odchod Blatného z čela zdravotnictví před dvěma týdny požadoval prezident Miloš Zeman, a to kvůli ministrovu postoji k ruské vakcíně Sputnik V. Blatný podle prezidenta není epidemiolog a nemá manažerské zkušenosti. Zeman uvedl, že pokud by se Babiš rozhodl Blatného ve funkci ponechat, nepřispělo by to ke zlepšení jejich přátelských vztahů.