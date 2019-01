Praha/Dillí - Premiér Andrej Babiš (ANO) nesleduje postup auditorské mise Evropské unie ve Státním zemědělském intervenčním fondu (SZIF). Misi vyslala Evropská komise kvůli podezření na střet zájmů u Babiše kvůli čerpání evropských dotací holdingem Agrofert, který premiér v minulosti vlastnil a předloni ho vložil do svěřenských fondů. Babiš dnes novinářům při pracovní cestě do Indie řekl, že věří, že audit dopadne dobře. Celou záležitost považuje za nesmyslnou aféru.

"Já jen chci zopakovat, že aféra, kterou vyvolali naši europoslanci, je nesmyslná," řekl Babiš. "Jsem přesvědčen, že audit dopadne dobře. Je to politická záležitost, blíží se evropské volby, je to jeden z dalších pokusů nějak mě očerňovat. Je to nesmysl," dodal.

Evropský parlament loni v prosinci přijal rezoluci, v níž vyzval komisi k přijetí kroků ve věci možného Babišova střetu zájmů. Europoslanci požadují mimo jiné pozastavení dotací pro Agrofert. Ministerstvo financí oznámilo, že nebude komisi takové žádosti posílat.

Auditoři dnes kolem poledne skončili s šetřením na SZIF, řekla ČTK mluvčí fondu Vladimíra Nováková. Podle ní prověřovali mimo jiné možný střet zájmů premiéra Babiše a ministra zemědělství Miroslava Tomana (za ČSSD). Premiér v minulosti vlastnil Agrofert, Tomanovi rodinní příslušníci pak ovládají společnost Agrotrade.

Auditoři podle Novákové řešili několik bodů, konkrétně přímo dotace pro firmy ministra a premiéra a dále dotace z evropského Programu rozvoje venkova za poslední roky. Výsledky kontroly se podle Novákové očekávají v řádu měsíců. Auditoři kontrolovali dokumenty od pondělí, audit již dříve byl také na ministerstvu práce a sociálních věcí a na ministerstvu pro místní rozvoj.

Podezření, že Babiš porušuje evropské nařízení o střetu zájmů, vznesla Transparency International ČR, připojili se k ní i opoziční Piráti. Podle nich Babiš i po vložení Agrofertu do svěřenských fondů může holding ovlivňovat, zároveň jako předseda vlády má vliv i na jednání o podobě evropského rozpočtu a o rozdělování evropských dotací v Česku. Babiš to popírá. Holding Agrofert podle výročních zpráv získal předloni na zemědělských a dalších dotacích 1,95 miliardy korun, o rok dříve pak zhruba 1,5 miliardy Kč. Přislíbeny ale měl v daných letech dotace zhruba o sto milionů vyšší. Agrotrade pak většinově vlastní otec ministra zemědělství Miroslav Toman starší.

Babiš opakovaně tvrdí, že kvůli evropským dotacím pro firmy koncernu Agrofert není ve střetu zájmů, protože Agrofert vložil do svěřenského fondu a nemá na něj žádný vliv. Studie právní služby EK dospěla koncem listopadu k závěru, že český premiér z činnosti Agrofertu stále profituje.

Babiš je také podezřelý z poškození finančních zájmů Evropské unie a z dotačního podvodu v případě padesátimilionvé dotace pro farmu Čapí hnízdo. Česko se nakonec rozhodlo nežádat EU o proplacení poskytnuté dotace a naopak vyzvalo koncern Agrofert, aby tyto peníze státu vrátil. Holding tak učinil, zároveň ale odmítl, že by to znamenalo přiznání, že farma získala dotaci neprávem.