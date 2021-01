Babiš: Vakcína od Novavaxu má zpoždění, mohla by být v dubnu

Praha - Vakcína proti koronaviru od americké společnosti Novavax má zpoždění. Na trh by se mohla dostat v dubnu. Televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš (ANO) po návštěvě závodu Novavaxu v Bohumili u Prahy. V Česku se má vyrábět jedna z klíčových složek očkovací látky. Firma již dříve oznámila, že její vakcína má podle klinických testů provedených v Británii účinnost 89,3 procenta.

Novavax by měl podle Babiše vyrábět miliardu vakcín ročně. "Zatím je to bohužel trochu ve skluzu," uvedl premiér. Firma v ČR neplánuje vyrábět kompletní vakcínu, ale rekombinantní povrchový S-protein koronaviru, který je schopen vyvolat potřebnou reakci imunitního systému, a je tak klíčovou složkou vakcíny. "Dodávky by mohly začít už v dubnu. To jsou poslední informace, které mám," dodal Babiš.

Druhá klíčová složka vakcíny se bude vyrábět ve Švédsku. Obě složky se mají kompletovat v dalším z evropských závodů, pravděpodobně v Německu. ČR by mohla mít podle dřívějších údajů tuto očkovací látku k dispozici pro maximálně 3,5 milionu lidí.

Vakcína proti koronaviru NVX-CoV2373 se v současnosti nachází na konci třetí fáze klinického testování. Firma podle zpravodajského portálu BBC uvedla, že proti nakažlivější nové variantě koronaviru, která byla poprvé odhalena v Británii, její očkovací látka chrání s účinností 85,6 procenta. Zdůraznila, že efektivita přípravku se zkoumala v době, kdy se v zemi tato varianta již mohutně šířila.

Studie menšího rozsahu provedená v Jihoafrické republice ale odhadla účinnost přípravku od Novavaxu méně optimisticky, uvedla agentura AFP. V jihoafrických testech, do nichž se od září do poloviny ledna zapojilo 4400 pacientů, měla vakcína účinnost 49,4 procenta.

Český závod na výrobu vakcín Praha Vaccines v Bohumili u Jevan nedaleko Prahy společnost koupila v květnu 2019 za 167 milionů dolarů (přes čtyři miliardy Kč) od indické skupiny Cyrus Poonawalla Group