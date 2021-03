Babiš: Vakcína Johnson & Johnson v dubnu do ČR nedorazí

Praha - Vakcína proti nemoci covid-19 od firmy Johnson & Johnson v dubnu do Česka nedorazí. Premiér Andrej Babiš (ANO) to dnes řekl rozhlasové stanici Frekvence 1. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) ještě v pátek uváděl, že Johnson & Johnson dodá do České republiky v dubnu desítky tisíc dávek.

"Bohužel, v dubnu ji nedostaneme, nikde nebude, ani CureVac. Dostaneme Pfizer/BioNTech, Modernu, AstraZeneku. Ale ta snížila počet dodávek. Ale je to velká nejistota, těžko se to plánuje," řekl Babiš Frekvenci 1.

Vakcína proti covidu od firmy Johnson & Johnson měla být podle původních vyjádření ministra zdravotnictví dodávána do Evropské unie od 16. dubna. Do unie měly směřovat celkem tři miliony dávek, v květnu pak 13 milionů a v červnu 39 milionů. Česko má objednány celkem dva miliony dávek této jednodávkové vakcíny. "Již v dubnu budou do ČR dodány vakcíny pro desítky tisíc osob. Očkovat je budou přímo praktičtí lékaři a přímo jim bude zavážená," řekl v pátek ministr Blatný.

Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zhruba před dvěma týdny doporučila podmínečnou registraci vakcíny od americké firmy Johnson & Johnson v zemích EU. V unii je už povoleno použití vakcín proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech, Moderna a AstraZeneca. Počítá také s dodávkami látek od firem CureVac nebo Sanofi.

Většina unijních států se potýká s nedostatkem vakcín. Hlavní potíže mají s britsko-švédskou společností AstraZeneca, která v prvním čtvrtletí tohoto roku dodá jen asi třetinu z více než 90 milionů původně přislíbených dávek. Dodávky hodlá výrazně omezit i ve druhém kvartálu. Také Johnson & Johnson dodá podle evropských médií během dubna méně vakcín, než se původně předpokládalo, a jejich doručení posune na květen a červen.