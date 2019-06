Babiš: V4 se neshodla na konkrétních kandidátech do čela EK

Budapešť - Premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4) se dnes na neformální schůzce v Budapešti neshodli na konkrétních kandidátech do čela Evropské komise (EK). Po schůzce předsedů vlád Maďarska, Slovenska, České republiky a Polska to řekl premiér Andrej Babiš. Předseda EK je nejdůležitější pozicí a Evropská unie by podle něj měla najít někoho, kdo má všechny předpoklady pro funkci.

"Není to o tom, že bychom chtěli někoho prosazovat. Je to debata o tom, jestli spitzenkandidát, nebo někdo jiný," řekl Českému rozhlasu a České televizi Babiš. Jméno viceprezidenta Maroše Šefčoviče podle něj zaznělo jen krátce.

"Nemáme kandidáta na Evropskou komisi, nemáme konkrétní kandidáty, jde o výběr toho nejlepšího pro všechny," řekl Babiš a zdůraznil, že V4 takové ambice nemá.

Skupina V4 podporuje, aby Evropská unie zahájila rozhovory o vstupu Severní Makedonie do EU, protože tato země podle Babiše splnila všechny podmínky, například si změnila název. Babiš se tento týden sešel v Severní Makedonii se svým protějškem Zoranem Zaevem.

Babiš považuje setkání za důležité, protože premiéři na sebe měli více času. Probírali i české předsednictví od 1. července. "Chceme být aktivní a organizovat setkání V4 plus některé státy, plus některé regiony," řekl Babiš s tím, že debatovat chce i s ukrajinským prezidentem.