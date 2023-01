Babiš v úterý navštíví Pražské Jezulátko a výstavu korunovačních klenotů

Praha - Prezidentský kandidát a bývalý premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý navštíví Pražské Jezulátko a výstavu korunovačních klenotů. Do Sněmovny dorazí pouze na hlasování o nedůvěře vládě. ČTK to dnes sdělil Babišův mluvčí Vladimír Vořechovský. Ve čtvrtek Babiš vyrazí do Benešova na diskusi s občany, zúčastní se také debaty v Blesku. V pátek navštíví Liberec. Dalším účastníkem druhého kola prezidentských voleb bude koncem příštího týdne bývalý vysoký představitel české armády a NATO Petr Pavel.

Podle zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky televize CNN Prima News Jana Kálala Babiš s Pavlem také potvrdili účast v prezidentském superduelu, který bude Prima vysílat ve středu 25. ledna od 20:15. Kálal to uvedl na twitteru.

Před prvním kolem volby se bývalý premiér zúčastnil jediné předvolební debaty, a to ve čtvrtek 11. ledna v televizi Nova. Už dříve avizoval, že v případě postupu přijde do vícero diskusí.

V úterý se podruhé v tomto volebním období sejde Poslanecká sněmovna, aby z popudu opozice hlasovala o vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS). Schůzi svolanou na úterý vyvolalo opoziční hnutí ANO. Impulzem pro její vyvolání bylo rozhodnutí sněmovní většiny, která minulé úterý neumožnila zařadit na program schůze body, se kterými přišli poslanci ANO. Protože opozice nemá potřebných alespoň 101 hlasů, dá se očekávat, že Sněmovna nedůvěru vládě nevysloví.

Šéfka klubu ANO Alena Schillerová dnes ČTK sdělila, že se Babiš schůze nezúčastní, Vořechovský upřesnil, že expremiér přijde pouze na samotné hlasování.

Pavel se vydá v úterý do Ústí nad Labem a ve čtvrtek do Ostravy, tedy do regionů, kde měl slabší výsledky a kde byla také nízká volební účast. Vyplývá to z pozvánek na jeho facebookovém profilu. Ve středu chystá Pavel veřejnou akci v Praze a v pátek navštíví Brno, uvedl jeho tým v dnešní tiskové zprávě.

Pavla chtějí v kampani podpořit i někteří protikandidáti z prvního kola. Způsob spolupráce s ekonomkou Danuší Nerudovou Pavel představí na společné tiskové konferenci v úterý dopoledne.