Babiš: V souvislosti s epidemií mám čisté svědomí

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) po dnešním zasedání vlády řekl, že má v souvislosti s koronavirovou epidemií čisté svědomí. Kabinet podle něj vždy dělal maximum, postupoval v zájmu občanů a podle doporučení odborníků a epidemiologů. Babiš nejprve uvedl, že nemá pocit, že by vláda udělala něco špatně. Později připustil, že nějaké chyby nastaly a kabinet se z nich snaží poučit.

Vláda podle Babiše dělá maximum. "Já samozřejmě postupoval vždy podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle doporučení expertů a epidemiologů," řekl. Dodal, že za ministry za první vlny epidemie přišel expert s modelem vývoje epidemie, podle kterého se pak vláda řídila.

Babiš řekl, že nemá pocit, že by se něco dělalo proti epidemii špatně. "Já mám čisté svědomí a ano, můžeme říkat, že máme 1000 mrtvých, ale to je průměr tří dnů. V České republice zemře 110.000 lidí za rok, já to nechci podceňovat, každý život je cenný a děláme maximum pro to, abychom to zvládli," dodal Babiš.

Premiér řekl, že se angažuje v otázce epidemie "od rána do večera". "Já nevím, jaké chyby se staly, kde je nějaký zásadní problém," řekl. Dodal, že nemá pocit, že by pochybil. "V březnu přišel někdo s matematickým modelem, v srpnu nikdo. Ti, kteří měli přijít, nepřišli," uvedl. Později však pochybení připustil. "Získali jsme obrovské zkušenosti. Nějaké chyby nastaly, tak jsme se z nich poučili a snažíme se je napravit," řekl.

Vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) uvedl, že vláda ve finále nese odpovědnost za rozhodnutí a nesnaží se případné viny zbavit. "My samozřejmě přemýšlíme, co se dalo udělat jinak, lépe," řekl. Objektivní by však podle něj bylo, aby si sáhli do svědomí všichni. "My v půlce září mluvili o vyhlášení nouzového stavu a podívejte se, jaká byla reakce politiků a opinion makerů. Byl bych strašně rád, aby k tomu se stejnou pokorou přistupovali všichni a sáhli si do svědomí," podotkl.