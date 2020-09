Babiš v projevu vyzval k reformě OSN a dalších institucí

New York/Praha - Český premiér Andrej Babiš v projevu před Valným shromážděním OSN vyzval k reformě Organizace spojených národů a dalších globálních institucí. Pandemie covidu-19 podle něj ukázala, že spolupráce zemí světa má řadu slabin. Babiš kritizoval především Světovou zdravotnickou organizaci (WHO), která podle něj nedokázala dát jasná doporučení, jež by pomohla zemím bojovat proti koronaviru. Zdůraznil také, že koronavirová krize nesmí zatlačit do pozadí další problémy světa, jako je například situace v Bělorusku, kde by lidé měli mít právo rozhodnout o své budoucnosti v demokratických volbách.

Kvůli pandemii se letos úvodní všeobecné rozpravy na 75. zasedání Valného shromáždění OSN státníci osobně neúčastní a v newyorském sídle světové organizace se vysílají videa s jejich projevy. Rovněž Babišovo vystoupení v angličtině bylo předtočené.

"Od (založení OSN) roku 1945 se svět změnil. Dnes čelíme mimořádné pandemické situaci, která se stala zátěžovým testem naší schopnosti koordinované, mnohostranné spolupráce... Neměli bychom předstírat, že všechno funguje dokonale. Globální systém má slabiny. Je jasné, že je nutná zásadní reforma. Proto vnímám stávající zdravotní krizi jako příležitost - příležitost prosadit ambiciózní reformy," prohlásil Babiš.

Video: Babiš vyzval k reformě OSN a dalších světových organizací

25.09.2020

Terčem kritiky českého premiéra se stala především Světová zdravotnická organizace, která je jednou z agentur OSN. WHO nereagovala dost rozhodně na propuknutí koronavirové nákazy v čínském městě Wu-chan a nedokázala dostatečně pomoci jednotlivým zemím s tím, jak zabránit šíření infekce, jak před ní chránit a jak postupovat při propuknutí nemoci, řekl Babiš. "Matoucí doporučení Světové zdravotnické organizace ohledně nošení roušek jsou jen jedním z příkladů sporné role WHO v posledních měsících," dodal.

K oblastem, které si podle Babiše zaslouží lepší koordinaci na světové úrovni, je vývoj vakcíny proti nemoci covid-19. "Apelujeme na OSN, aby se ujala v této záležitosti role koordinátora a zajistila, že se jednotlivé iniciativy budou doplňovat a nebudou se navzájem střetávat," řekl český ministerský předseda. "Já sám jsem byl úspěšným podnikatelem a chápu obchodní příležitosti. Někdy ale obchodní pohled není ten nejdůležitější," dodal. Vyzval také k větším investicím do vědeckého výzkumu, aby bylo lidstvo lépe připraveno na budoucí krize.

Ekonomické dopady koronavirové krize podle Babiše ukazují, že reformu bude vyžadovat i Světová obchodní organizace (WTO) a svou roli ve světě bude muset předefinovat celá Evropa. "V Evropské unii jsme se dohodli na bezprecedentním plánu obnovy, který by měl pomoci členským státům čelit nynější krizi, jež je z ekonomického hlediska srovnatelná s krizí ve 30. letech minulého století. A stejně jako před 90 lety jsou i teď nejlepší cestou z krize investice, uvedl Babiš. "Chceme-li uspět v globálním měřítku, musí se Evropa stát lídrem ve vyspělých technologiích, což je velmi těžký úkol v nynější konkurenci především amerických a čínských firem," dodal.

Pandemie také zastínila mnoho problémů, které na našem kontinentu nezmizely, připomněl premiér. Evropa bude muset nakonec řešit otázku nelegální migrace, brexitu a bezpečnosti, kde podle Babiše musí přijmout větší odpovědnost, aby byla schopna jednat více nezávisle.

Babiš poukázal i na řadu politických problémů mimo Evropu, včetně pokračujících válek, které pandemie zatlačila do pozadí. Obavy budí mimo jiné nestabilita v oblasti severoafrického Sahelu a Blízkého východu, kde se ČR angažuje mimo jiné ve výcvikových vojenských misích v Mali a v Iráku a financuje programy na odstranění příčin migrace. Na Blízkém východě Babiš přivítal nedávnou dohodu o normalizaci vztahů mezi Izraelem a Spojenými arabskými emiráty jako příspěvek k posílení míru.

Český premiér připomněl i dění v Bělorusku. "Jsem přesvědčen, že každá společnost by měla mít možnost rozhodnout o své budoucnosti ve svobodných a demokratických volbách. Nezávislá média a občanská společnost jsou klíčové, protože poskytují aktuální informace, dokumentují volební podvody a brutalitu bezpečnostních složek. Jediným způsobem řešení krize v Bělorusku je vnitřní dialog. Jeho logickým vyústěním by měly být nové volby," řekl Babiš.