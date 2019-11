Praha - Odvaha Václava Havla za komunismu a při sametové revoluci byla obdivuhodná, řekl ve svém dnešním projevu v Národním muzeu premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl také, že není pyšný na to, že byl členem komunistické strany. Předseda vlády poděkoval zakladatelům Občanského fóra a dalších iniciativ, lidem, kteří pracovali v disentu a exilu, ale i těm, kdo Českou republiku přivedli do Severoatlantické aliance či Evropské unie.

Babiš v úvodu projevu připomněl demonstrace ze 17. listopadu 1989 a jejich brutální potlačení. "Okamžitě poté začaly v divadlech diskuse se studenty, vzniká stávkový výbor na DAMU, iniciativa Most a o dva dny později Občanské fórum. Václav Havel, jeho odvaha za komunismu a sametové revoluce byla obdivuhodná. I když názory na něj se různí, jak už to bývá u všech výrazných osobností," uvedl Babiš.

Video: Babiš v projevu ocenil odvahu Václava Havla

17.11.2019, 19:10, autor: ČTK/Hynek Beran, zdroj: ČTK

"Jak jistě víte, já jsem byl členem komunistické strany. Nejsem na to pyšný. Jak jsem mnohokrát řekl, nebyl jsem v té době tak statečný a angažovaný jako Havel, navíc jsem nebyl v listopadu 1989 v Československu," dodal předseda vlády s tím, že chce alespoň zpětně vyjádřit vděk a pokoru.

V projevu Babiš poděkoval studentům i hercům divadel, kteří se hned 17. listopadu 1989 začali zabývat brutálním zásahem komunistické bezpečnosti proti pokojné demonstraci. Vděk vyjádřil zakladatelům různých iniciativ a spolků a všem, kteří pracovali v disentu a exilu. Poděkoval také všem, kteří ČR přivedli do NATO, EU a schengenského prostoru. Ocenil také lidi, kteří chodí volit a pro které jsou volby důležité, i ty, kteří vyjadřují svůj názor a není jim lhostejný osud země.

"Zatím jsme nedokázali spoustu z toho, co lidé v roce 1989 čekali. Ale nevzdáme to, pracujeme na tom, aby se lépe měli všichni, tedy i ti, na koho se v minulých letech někdy zapomínalo," řekl Babiš v závěru projevu.

Na slavnostní akci dorazili premiéři zemí visegrádské čtyřky, tedy kromě Česka také Slovenska, Polska a Maďarska, a předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble. Událost zahájil videomapping nazvaný Cesta ke svobodě, který budou moci lidé vidět dnes večer na historické fasádě Národního muzea při pohledu z Václavského náměstí.

Pellegrini vyzdvihl Havla, Dubčeka a něžné převzetí moci

Slovenský premiér Peter Pellegrini ve svém dnešním projevu v Národním muzeu při příležitosti 30. výročí pádu komunismu připomněl Václava Havla a Alexandra Dubčeka jako klíčové osobnosti přerodu z komunistického do demokratického režimu. Československo podle něj je inspirativním příkladem něžného převzetí moci.

"Československá forma přechodu od starého komunistického režimu k novému svobodnému a demokratickému režimu byla a stále je symbolizována dvěma klíčovými osobnostmi - Václavem Havlem a Alexandrem Dubčekem," řekl Pellegrini. "Při vzpomínce na tyto dva muže si připomeňme velmi důležitou věc, a to že změny proběhly bez násilností a v ústavním rámci. Není to samozřejmostí, jak ukazují krvavé události v jiných zemích," dodal.

Česko a Slovensko si po revoluci prošly náročnou transformací politického i ekonomicko-sociálního systému. "A na rozdíl našich sousedů jsme museli řešit i státně-právní problémy. Byli jsme však schopní rozdělit společný stát a nedestabilizovali jsme region. A přestože transformace víc bolela nás Slováky, podařilo se nám společně před 15 lety zakotvit v Evropské unii," dodal předseda slovenské vlády.

Také předseda německého Spolkového sněmu Wolfgang Schäuble vyzdvihl schopnost Čechů a Slováků rozdělit stát mírovým způsobem a zůstat i poté přáteli. Revoluce v roce 1989 pak podle něj byly tak různorodé, jako národy, které je uskutečnily.

"17. listopad se zapsal do historie obou našich zemí. V roce 1939 začala tento den takzvaná zvláštní akce Praha. Vražedný útok německé okupační mocnosti proti českým studentům. O 50 let později to byli opět studenti a intelektuálové, kteří vyšli do ulic s heslem 'Kdy, když ne teď, kdo, když ne my'," uvedl Schäuble.

Polsko i Československo uvrhl komunismus do více než čtyřicetileté izolace. V rozhodujících okamžicích v roce 1989 však naše společnosti kráčely ruku v ruce," uvedl polský premiér Mateusz Morawiecki.

Předseda maďarské vlády Viktor Orbán poznamenal, že pro Maďary byl směrodatným bodem Václav Havel, který reprezentoval odpor proti představitelům komunistického režimu. Orbán také v projevu vzpomněl české filmy, například Hoří, má panenko, Ostře sledované vlaky nebo Postřižiny. Českou literaturu označil za nepřekonatelnou.

Do pražského Národního muzea dnes přijeli premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska, a předseda německého Spolkového sněmu Schäuble, aby uctili výročí pádu komunismu. Po ceremoniálu, který zahájil videomapping Cesta ke svobodě a na kterém státníci vystoupili s projevy, si v muzeu prohlédli výstavu Sametová revoluce a zúčastnili se otevření multimediální expozice k dějinám 20. století, která se nachází ve spojovacím podzemním tunelu mezi oběma budovami muzea.

Babiš si s kolegy z V4 připomenul v Bratislavě pád komunismu

U bratislavského památníku obětí přísně střežených hranic v komunistickém Československu si zástupci zemí takzvané visegrádské skupiny (V4) - Česka, Slovenska, Maďarska a Polska - dnes vpodvečer připomenuli 30. výročí sametové revoluce. Českou republiku zastupoval premiér Andrej Babiš.

"Je důležité, že Češi a Slováci spolu slavíme třicet let od získání svobody a demokracie a hlavně svobodných voleb. To bylo to nejdůležitější, po čem Občanské fórum i (slovenské hnutí) Veřejnost proti násilí volaly a to se splnilo," řekl novinářům Babiš.

Politici položili věnce k památníku Brána svobody. Ten byl pod hradem Devín u slovensko-rakouských hranic vybudován na počest čtyř stovek lidí, kteří zemřeli při pokusu o útěk z komunistického Československa do západních zemí. Hranice u Devína patřila před rokem 1989 k takzvané železné oponě mezi Východem a Západem; na Slovensku ji tvořily i technické zábrany včetně plotů s cílem zamezit nekontrolovanému přechodu lidí do Rakouska.

Podle slovenského premiéra Pellegrini právě místo u památníku Brána svobody svou tragičností v plné nahotě poukazuje na to, jak vypadal komunistický režim. Dodal, že jde o místo, kde se setkával svobodný demokratický svět s režimem, vůči němuž se lidé v roce 1989 postavili.

Oba premiéři nekritizovali demonstrace, které se konají v Česku i na Slovensku. "To, že lidí protestují, je jejich právo. Máme svobodu tisku, máme možnost vyjádřit svůj názor," řekl Babiš, proti kterému v sobotu v Praze protestovalo podle různých odhadů 250.000 až 300.000 lidí.

V Bratislavě zase dnes odpoledne a vpodvečer zorganizovaly shromáždění opozice a také občanská iniciativa Za slušné Slovensko, která loni stála za mohutnými protivládními protesty. "Nemyslím si, že projevování názorů v ulicích je fenoménem jen v zemích V4. Mohu jen ocenit to, že se nemusíme na Slovensku ani v Česku dívat na to, jak bojuje policie s demonstranty - jak se používá slzný plyn, vodní děla, obušky, což je zcela běžné ve vyspělých demokratických zemích na západ od nás," řekl Pellegrini.

Dříve během dne dnes předsedové vlád visegrádských zemí spolu s předsedou německého Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem uctili 30. výročí pádu komunismu také v Praze. V Bratislavě polského premiéra zastoupil ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.