Babiš v památníku obětí teroru vyzval k bezpečnostní spolupráci

Premiér Andrej Babiš a manželkou Monikou navštívili 27. září 2019 v New Yorku památník teroristických útoků z 11. září 2001 Ground Zero. ČTK/Zápotocký Aleš

New York - Terorismus je hlavní nepřítel, proti kterému by měly společně bojovat všechny státy světa. Na závěr pětidenní návštěvy Spojených států to dnes v newyorském památníku teroristických útoků z 11. září 2001 prohlásil český premiér Andrej Babiš. Ministerský předseda při této příležitosti uctil památku dvou obětí českého původu.

"Je to velice dojemné místo," řekl premiér, když v doprovodu manželky Moniky položil bílou růži u jmen Lukáše Rambouska a československé emigrantky Aleny Sešínové. Oba byli mezi více než 2750 mrtvými, které si útok unesenými letadly na někdejší dvojici mrakodrapů Světového obchodního centra (WTC) vyžádal. Věže WTC se po nárazu zřítily, na jejich místě je teď památník se jmenným seznamem obětí.

"Je třeba si připomínat to, co se tady stalo, ta hrůza," uvedl Babiš. Útok na USA z 11. září 2001 označil premiér za důvod, proč by OSN měla v jednotném tažení proti mezinárodnímu terorismu spolupracovat. Teroristé tehdy vedle zničení mrakodrapů WTC narazili uneseným letadlem do budovy ministerstva obrany ve Washingtonu a v plánu měli i další úder na cíl ve Washingtonu, zřejmě Bílý dům či Kongres. Tento letoun se ale zřítil, když se cestující únoscům postavili.

"To je ten náš hlavní nepřítel, tam by se všechny státy světa měly spojit a koordinovaně bojovat proti mezinárodnímu terorismu," dodal český premiér.