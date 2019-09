Babiš v OSN bude hovořit o Česku, Evropě a problémech planety

Zleva ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, premiér Andrej Babiš a ministr životního prostředí Richard Brabec přicházejí 23. září 2019 v New Yorku do sídla OSN.

New York - Český premiér Andrej Babiš chce v projevu na Valném shromáždění OSN v New Yorku hovořit o Česku, Evropě a problémech planety, kterými nejsou jen klima, ale také chudoba či špatný přístup k vodě. Českým novinářům řekl, že projev ještě dokončený nemá, neboť ho neustále upravuje. V plénu VS OSN vystoupí Babiš dnes pozdě večer newyorského času (ve čtvrtek nad ránem SELČ).

"Já ten projev ještě stále přepisuju, ještě to stále upravuju," prohlásil Babiš. O tématu ale má jasno. "Budu mluvit samozřejmě o naší zemi, o České republice, budu mluvit o Evropě a budu mluvit o tom, jakou roli bychom mohli hrát jako Česká republika, náš region, a samozřejmě budu mluvit i o klimatu, budu mluvit i o tom, že nemáme jen klima a že naše planeta má i jiné problémy než klima, že stovky milionů lidí nemají přístup k vodě, devět procent lidí je na úrovni chudoby a že ten udržitelný rozvoj, o kterém tady stále mluvíme, není jenom klima," řekl.

V proslovu se chce také věnovat tomu, že mnohé země o ochraně životního prostředí a boji s klimatickými změnami jen hovoří, ale slíbené závazky neplní. "Problémy planety jsou obrovské, je to odpovědnost nás všech, ale hlavně velkých zemí, které já určitě v tom projevu nějakým způsobem vyzvu i k plnění závazků vůči klimatu," dodal.

Babiš na nečinnost mnohých zemí, pokud jde o boj se změnami globálnímu klimatu, upozornil již v pondělí, kdy se v New Yorku konal klimatický summit svolaný generálním tajemníkem OSN Antóniem Guterresem. Novinářům k summitu v pondělí řekl, že Česká republika se o klimatické změny stará a že jiné státy, ač na summitu na rozdíl od Česka hovořily, naopak slova v činy neuvádí.

Babiš tak upozornil na fakt, který zmínila mimo jiné britská BBC, že státy jako Čína a Indie v pondělí v New Yorku prostor dostaly navzdory tomu, že patří mezi největší znečišťovatele na světě. Vystoupila rovněž německá kancléřka Angela Merkelová, jejíž země má s plněním klimatických cílů také problémy.