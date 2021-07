Babiš v Moravské Nové Vsi poničené bouřkou ocenil, kolik lidé udělali práce

Moravská Nová Ves - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes v Moravské Nové Vsi na Břeclavsku ocenil nasazení a solidaritu lidí. Obec minulý čtvrtek poničila bouře s tornádem. "Udělal se obrovský kus práce," řekl Babiš novinářům. Tornádem postiženou oblast navštívil i minulý pátek.

"Udělal se obrovský kus práce, je to vidět, postupuje to skvěle. Je důležité, aby lidé dostali tu pomoc rychle, aby byl dostatek materiálu, řemeslníků. To nasazení lidí je obrovské, solidarita je obrovská, jsem z toho nadšený. Při tom neštěstí, co se stalo, tak lidi se zatli a makaj na tom," řekl Babiš.

Bouřky minulý týden zasáhly Břeclavsko a Hodonínsko. Poničily 1200 domů a vyžádaly si šest životů a desítky zraněných. Škody jsou v miliardách.

Premiér do postižených obcí dnes zavítal spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem (za ANO) . Ráno si prohlédli bouří poničenou železniční stanici v Lužicích, kde jsou škody několik desítek milionů korun. Pokračují přes Moravskou Novou Ves do Mikulčic a Hodonína.

Babiš spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou (za ANO) minulý pátek prošel i obec Hrušky, kterou také z velké části zdevastovala bouřka. Podíval se i do zničených domů. Babiš tehdy uvedl, že mu obec připomněla vesnici Troubky zničenou povodněmi v roce 1997.