Babiš v MfD: Kapacity v cestovním ruchu jsou nadměrné

Praha - Kapacity v cestovním ruchu postavené na rostoucím přílivu cizinců jsou nadměrné a není možné je udržovat při životě státními dotacemi z rozpočtu. V rozhovoru s dnešní Mladou frontou DNES to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). Podle premiéra je třeba si přiznat, že koronavirová krize změnila podmínky pro podnikání v některých oborech, a to na mnoho let, ne-li trvale.

"Naše kapacity v cestovním ruchu postavené na rostoucím přílivu cizinců jsou nadměrné a není v našich silách je trvale udržovat při životě státními dotacemi z rozpočtu. Tak to prostě je - tak funguje tržní ekonomika a my nemůžeme síly tržní ekonomiky nějak 'přetlačit'. Proto i státní podpora musí být jak časově, tak i svým rozsahem omezena," řekl Babiš. Podle premiéra je rozdíl, když někdo firmě ze dne na den kompletně zavře provozovnu, než když jí klesnou kvůli krizi tržby o 15 až 20 procent.

Kvůli pandemii čelí cestovní kanceláře, agentury i průvodci výrazným ztrátám. Podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) má šest největších CK na zálohách v zahraničí na zájezdy zaplaceno 1,5 miliardy korun. MMR v programu COVID podpora cestovního ruchu vyčlenila půl miliardy korun. Cestovní kanceláře, agentury a průvodci mohou o dotace žádat do 11. ledna. Pro CK je připraveno zhruba 345 milionů a mohou získat 2,5 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdu a z prodeje spojených cestovních služeb na letošní rok.

Podle dřívějšího vyjádření jednatele CK Travel Family Ivana Lackoviče není vyčleněná půl miliarda korun pro cestovní ruch adekvátní, měla by být alespoň 3,5 miliardy korun. Jenom roční obrat cestovních kanceláří v příjezdovém i odjezdovém cestovním ruchu činí podle něj 55 miliard korun a zaměstnává zhruba 14.000 lidí ve více než 6000 subjektech.

Počet cestovních kanceláří od začátku roku do 1. října podle MMR klesl o 100 na 756. Naopak nově jich od počátku roku vzniklo 20. Dočasně přerušilo činnost 104 kanceláří, 11 jich ukončilo provoz a sedm vyhlásilo úpadek. V cestovních kancelářích a agenturách je zaměstnáno zhruba 14.000 lidí.

Prezident Asociace hotelů a restaurací ČR Václav Stárek v neděli v televizi CNN Prima News řekl, že v problémech jsou kvůli koronavirovým opatřením v současné době všechny hotely a restaurace v Česku. Tuzemský cestovní ruch podle něj letos čeká propad ve spotřebě 160 miliard korun, každý rok přitom přináší zhruba 300 miliard korun. Odhady podle něj ukazují, že zkrachovat by mohla až třetina restaurací a ubytovacích zařízení.