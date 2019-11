Babiš v Lucemburku zdůraznil význam unijních fondů pro východ EU

Lucemburk - Premiér Andrej Babiš dnes po jednání s lucemburským protějškem Xavierem Bettelem zdůraznil, jaký význam pro země ze středu a východu Evropské unie stále mají peníze z unijních fondů soudržnosti. Oba premiéři se před novináři shodli na potřebě solidarity mezi členskými státy unie, která se podle nich má odrazit v rozpočtovém rámci. Země EU čekají v příštích měsících klíčová jednání o podobě příštího dlouholetého rozpočtu bloku pro roky 2021 až 2027. Premiéři dnes ale mluvili také o migraci, digitalizaci či mezinárodním obchodu.

Český ministerský předseda odpoledne setkáním s Bettelem zahájil dvoudenní oficiální návštěvu Lucemburska, která začala na náměstí Clairefontaine v historickém centru Lucemburku uvítacím ceremoniálem s vojenskými poctami.

Premiéři poté hovořili hlavně o aktuálním vývoji v Eu, jíž je malé Lucembursko zakládajícím a aktivním členem. Nevyhnuli se tak právě ani otázkám budoucího nastavení víceletého finančního rámce EU na roky 2021 až 2027 a souvisejícího tématu evropských fondů politiky soudržnosti, tedy kohezních fondů.

To ostatně v úterý řešil i summit skupiny Přátel koheze v Praze. Celkem 16 států evropského bloku se v české metropoli shodlo, že ani po roce 2020 by objem peněz v těchto fondech neměl klesnout pod úroveň nynějšího dlouhodobého rozpočtu. Evropská komise přitom loni navrhla pokles o deset procent a úpravy podmínek pro přístup k nim, související například s kvalitou vlády práva v čerpajících zemích.

Skupina sdružuje země převážně z východní a jižní části bloku, které jsou čistými příjemci z rozpočtu EU.

"Koheze je pro tyto země velmi důležitá," prohlásil Babiš na společné tiskové konferenci s 46letým Bettelem. Podle něj jsou fondy významné pro prosperitu celé Evropy.

Bettel konstatoval, že pohled zemí takzvané visegrádské skupiny, tedy Česka, Polska, Slovenska a Maďarska, je u rozpočtových otázek blízký lucemburskému postoji. Shoda podle něj panuje na tom, že rozpočet by měl být solidární, ale také funkční.

Babiš před odletem do Lucemburku připomněl, že loňský rozpočet EU činil 159 miliard eur a z toho deset miliard eur šlo na samotné unijní instituce. To Babiš kritizuje a dnes zdůraznil, že tyto náklady by se měly snížit tím spíš, že z unie odchází Británie. Bettelovi zopakoval, že podle Prahy návrh unijního rozpočtového rámce "není dobrý". S Bettelem se prý dnes shodl i na tom, že by v příštím období měl být v unii zrušen systém rabatů, které mohou některé členské státy, zejména ze západní části unie, vůči rozpočtu uplatňovat.

Premiéři hovořili podrobněji také o migraci. Babiš se opět vyslovil pro "Marshallův plán" pro Sýrii. "Měli bychom nalézt řešení pro země, odkud migranti přicházejí," míní český ministerský předseda. Bettel zdůraznil, že migrace je komplexní problém, který je třeba řešit na evropské úrovni. Podle Bettela premiéři mluvili i o reformě evropských institucí.