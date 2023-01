Babiš v diskusi na Nově působil podle politologa rezignovaně

Praha - Televizní debatu Andreje Babiše (ANO) a Petra Pavla v televizi Nova neprovázely výraznější střety obou prezidentských kandidátů. Předseda hnutí ANO působil podle politologa Lubomíra Kopečka rezignovaně a zřejmě počítá s minimální šancí na vítězství. Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu uvedl, že oběma politikům nezbylo vzhledem k vyhrocené společenské atmosféře nic jiného, než k poslední televizní diskusi před druhým kolem přistoupit mírumilovnějším způsobem.

Výkon expremiéra a lídra opozičního ANO v dnešní debatě podle Kopečka působil, jako by Babiš počítal s minimální šancí na vítězství. "Ve chvíli, kdy několikrát o svém protikandidátovi řeknete, že s ním souhlasíte, což jde úplně proti tomu, co dělal (Babiš) posledních 14 dní, a označíte ho za favorita voleb, tak to už opravdu nepůsobí dojmem, že vážně uvažujete nad tím, že v těch volbách vyhrajete," řekl ČTK politolog působící na Masarykově univerzitě v Brně a Národním institutu SYRI.

Babiš v debatě na Nově působil podle Kopečka rezignovaně. Podle politologa se už asi připravuje na spolupráci s novou hlavou státu. "Snaží se zasypat příkopy, protože je šéf největší opoziční strany a s novým prezidentem bude muset vycházet,“ uvedl Kopeček.

Politolog Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu připomněl, že dnešní televizní debatě předcházela velká rozjitřenost nálad, útoky a události, které byly daleko za hranou. Oběma kandidátům proto podle něj asi nezbylo nic jiného než k poslední diskusi přistoupit konstruktivnějším a mírumilovnějším způsobem. Vliv podle něj mělo i naladění dramaturgie, které se snažilo hledat spíš shody mezi oběma kandidáty. "Možná i únava tam sehrála svoji roli," podotkl politolog.

Debata podle Mrklase už nemohla změnit obraz expremiéra Babiše, který se dlouhodobě nijak zásadně nemění. Pokud by chtěl držet jinou tvář po celou kampaň, neodpovídalo by to jeho naturelu a nepomáhalo by mu to u jeho tradičních ani radikálnějších voličů.

Mrklas se domnívá, že Babišovi se tvrdými útoky nepodařilo demobilizovat Pavlovy voliče. "Výsledek ale bude i tak těsný," odhadl politolog.

Pavel v prvním kole voleb hlavy státu před necelými dvěma týdny těsně zvítězil. Bývalý představitel české armády a NATO dostal podporu 35,4 procenta. Druhý postupující, expremiér Babiš, měl 34,99 procenta.

Ke druhému kolu volby hlavy státu voliči půjdou v pátek a v sobotu. Dnešní duel byl předposlední debatou kandidátů, kteří postoupili do druhého kola prezidentské volby. V pátek se těsně před otevřením volebních místností Babiš a Pavel zúčastní diskuse v Českém rozhlase.

