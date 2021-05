Babiš v ČT: Hamáčkovi věřím, výměna Vrbětic za Sputnik V je nesmysl

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) považuje za nesmysl, že by vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) mohl chtít v Rusku měnit informace o kauze Vrbětice za vakcínu proti covidu-19 Sputnik V. České televizi dnes předseda vlády sdělil, že Hamáčkovi věří.

Web Seznam Zprávy v úterý s odkazem na své zdroje uvedl, že Hamáček chtěl do Moskvy vyrazit s plánem "vyměnit mezinárodní skandál" kolem Vrbětic za dodávky Sputniku V a možnost, že by se v Praze uskutečnil summit amerického a ruského prezidenta. Hamáček to odmítl, ve 12:00 se k věci znovu vyjádří na tiskové konferenci ve Sněmovně.

Zhruba před dvěma týdny vypukla diplomatická roztržka mezi ČR a Ruskem. Česko v návaznosti na odhalení bezpečnostních složek, podle nichž jsou ze dvou explozí munice ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti GRU, vyhostilo 18 pracovníků ruské ambasády. Rusko reagovalo vyhoštěním 20 zaměstnanců českého velvyslanectví v Moskvě. Později česká diplomacie informovala o nuceném odchodu dalších ruských diplomatů z Česka do konce května a Rusko oznámilo, že přechází v počtech pracovníků ambasád "na striktní paritu".

Sněmovna záležitost projednávala v úterý za zavřenými dveřmi asi hodinu a půl bez výsledku. Někteří poslanci hovořili poté o tom, že debata přerostla ve vzájemné osočování, nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman prohlásil, že se za ni styděl. Místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce Jana Maláčová dnes kritizovala hlavně představitele TOP 09 a ODS, nepadaly podle ní žádné argumenty. "Byla to blamáž pro ty, kdo tu schůzi svolali," řekla. Hovoří také o šarádě a cirkusu.

K debatě by se dolní komora měla vrátit dnes po schvalování stavebního zákona nebo po odpolední mimořádné schůzi k některým ekonomickým předlohám.