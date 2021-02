Babiš: V ČR by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování žáků

Vídeň - V Česku by se mělo ve čtvrtek konat zkušební testování školáků, a to nejspíš v Sedlčanech. Novinářům to ráno na kbelském letišti řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Svou plánovanou cestu do Rakouska, kde se měl seznámit s postupem testování ve školách, zrušil. Kvůli mlze bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády. Kabinet bude jednat o návrhu pandemického zákona i o nabídce antigenních testů.

"V ČR ve čtvrtek proběhne jedno zkušební testování žáků, myslím v Sedlčanech," řekl Babiš.

Premiér měl v Rakousku navštívit vídeňskou školu Komenského. Setkat se měl s rakouským kancléřem i ministrem školství. Babiš zmínil, že by se návštěva mohla uskutečnit případně příští středu.

Ve Vídni a Dolních Rakousech se začalo ve školách testovat před týdnem, ode dneška se po prázdninách připojí zbytek Rakouska. Mladší školáci si dělají test dvakrát týdně. Starší žáci se dělí na dvě skupiny. První chodí do školy v pondělí a úterý, druhá ve středu a ve čtvrtek. V pátek mají společnou on-line výuku. Test si dělají v den nástupu do třídy.

Podle Babiše se v Rakousku otestovalo dosud asi 470.000 žáků, pozitivní výsledek vyšel asi 180 z nich. Premiér uvedl, že podle odezvy jsou testy pro děti vhodné, vede se ale debata o jejich efektivitě. "Máme kontakt na distributora. Vláda musí prodiskutovat, jaké jsou možnosti, jestli tento test je nejlepší," uvedl Babiš.

V Rakousku se ve školách využívají antigenní testy LEPU čínského výrobce, které v Česku dodává firma QuickSeal. Podle jejího zástupce by materiál mohl dorazit do jednoho měsíce od objednání.

Kabinet by se měl dnes ale seznámit s nabídkou všech dostupných testů. V Česku se podle premiéra používá asi 60 druhů antigenních testů. Ministerstvo zdravotnictví má podle účinnosti a ceny doporučit ty, které jsou vhodné k testování školáků. Babiš předpokládá, že by testovací materiál pro školy nakupovala Správa státních hmotných rezerv.

Podle instruktážních videí rakouského ministerstva školství mají mladší žáci na lavici před vyučováním obálku s testem. V ní je tyčinka pro výtěr z nosu, a to z kraje u nosní dírky. Po nakapání přiloženého roztoku na tyčinku je do čtvrt hodiny výsledek. Podobné testy používají i starší žáci, na výsledek ale čekají asi půl hodiny.

V úterý by o testování měla jednat vládní rada pro zdravotní rizika. Ministerstvo zdravotnictví má připravit plán testování ve školách a také očkování učitelů a dalších školských pracovníků. Podle Babiše je to téměř 270.000 lidí. Maturanti a žáci posledních ročníků by se měli podle plánu do škol vrátit za dva týdny 1. března.

"Máme málo času. Je potřeba, aby ministerstvo zdravotnictví k tomu zaujalo jasné stanovisko, aby tyhle dvě operace - očkování učitelů a zaměstnanců škol a testování žáků - v podstatě byly nějak časově sladěny a naplánovány," uvedl premiér. Dodal, že "logisticky náročnou operaci" dostal za úkol připravit Ústřední krizový štáb.