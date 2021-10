Babiš už podle Vondráčka není proti jeho kandidatuře do vedení Sněmovny

Praha - Předseda hnutí ANO a premiér Andrej Babiš už údajně není proti tomu, aby se nynější předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) ucházel o post místopředsedy Sněmovny. Vondráček to dnes řekl v pořadu České televize (ČT) Otázky Václava Moravce. Babiš ještě v úterý uváděl v ČT, že Vondráček zřejmě nebude kandidátem ANO do vedení příští Sněmovny kvůli návštěvě prezidenta Miloše Zemana v nemocnici. Vondráček dnes dodal, že má pro kandidaturu i podporu poslaneckého klubu.

Vondráčkova návštěva u Zemana na jednotce intenzivní péče vyvolala kritiku. Ústřední vojenská nemocnice sdělila, že kancléř prezidenta Vratislav Mynář Vondráčka za prezidentem přivedl bez vědomí ošetřujícího lékaře a distancovala se také od Vondráčkových výroků o prezidentově zdravotním stavu. Babiš pak ČT řekl, že Vondráček vůbec neměl za Zemanem chodit. "Panu premiérovi se nelíbily okolnosti té návštěvy, ale vysvětlili jsme si, že jsem ani nemohl jednat jinak," řekl dnes Vondráček televizi.

Předseda ANO tak už není podle něj proti tomu, aby Vondráček kandidoval na post místopředsedy ve vedení nové Sněmovny. "Teď si to musím rozmyslet já, jak to vidím se sebou dál," dodal Vondráček.

ANO nejspíš podle Schillerové navrhne svého kandidáta na předsedu Sněmovny

Hnutí ANO, které zřejmě míří do opozice, by mohlo nejspíš navrhnout i vlastního kandidáta na funkci předsedy Sněmovny. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News to dnes řekla šéfka poslanců ANO a odcházející ministryně financí Alena Schillerová. Podle poslance ANO Jiřího Maška by kandidátem mohl být šéf dolní komory z minulého období Radek Vondráček. Podle návrhů mají hnutí ANO připadnout dvě ze šesti místopředsednických křesel.

"Bylo by fér, aby ANO postavilo jako nejsilnější klub i kandidáta na předsedu Sněmovny, ať to dopadne, jak dopadne. Je to tak správně," řekla Schillerová. Podotkla, že předsednickou pozici v dolní komoře obvykle obsazuje nejsilnější poslanecký klub.

Koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, které vyjednávají o společné vládě, nabízí hnutí ANO dvě ze šesti místopředsednických pozic. Do čela dolní komory navrhují předsedkyni TOP 09 Markétu Pekarovou Adamovou. Místopředsedkyní za Piráty by mohla být první místopředsedkyně strany Olga Richterová a za STAN jeho místopředsedkyně Věra Kovářová.

Poslanec ANO Jiří Mašek by jako kandidáta hnutí na předsednický post viděl Radka Vondráčka, který Sněmovně předsedal v minulém období. "Byl by představitelem nejsilnějšího klubu," uvedl Mašek. Nevěří ale, že by mohl post šéfa dolní komory získat. Kandidovat by pak mohl na místopředsedu. "Pro mě by kandidátem být mohl," řekla Schillerová. Domnívá se, že Vondráček své jméno očistil a pomohlo k tomu video z nemocniční návštěvy, které prezidentova kancelář v týdnu zveřejnila.

Podle Schillerové by ANO, které má 72 poslanců, mělo mít podle poměrného zastoupení místopředsedy tři. O tolik míst nebude usilovat, dodala končící ministryně financí a šéfka poslanců ANO. Kritizovala, že by v nové Sněmovně mělo být o jednoho místopředsedu víc než dosud, tedy šest místo pěti. Spočítala, že by nová místopředsednická funkce s řidičem a všemi náležitostmi stála kolem čtyř milionů korun navíc. Poslanec ODS Jan Skopeček řekl, že pokud hnutí ANO vadí růst výdajů, může se jednoho ze dvou místopředsednických křesel vzdát. "Na ministerstvu financí se platil fotograf na Instagram a paní ministryně užívá byt blízko Pařížské," zmínil Skopeček.