Babiš uvedl, že mu Zeman před týdnem slíbil dva pokusy na sestavení vlády

Praha - Dosavadní premiér a předseda ANO Andrej Babiš uvedl, že mu prezident Miloš Zeman minulou neděli slíbil dát dva pokusy na sestavení nové vlády. Šéf ANO je ale nevyužije, aby vláda opozičních koalic mohla být ustavena do Vánoc, protože chce mít klidné vánoční svátky. Babiš to dnes řekl ve svém pořadu Čau lidi. Svoje rozhodnutí chtěl nejdříve oznámit Zemanovi, prezidentova hospitalizace to ale překazila, dodal Babiš. Zeman by si podle premiéra nyní zasloužil klid na svou léčbu.

Babiš mimo jiné zopakoval, že přijal porážku ve sněmovních volbách a že s hnutím ANO půjde do opozice, což oznámil v pátek. "Já jsem původně chtěl čekat na pana prezidenta, ale zkrátka ... Já už jsem byl rozhodnut dávno," řekl Babiš. "Pan prezident na to samozřejmě má nebo měl na to jiný názor. Když jsem s ním mluvil naposledy v neděli, tak mi řekl: 'Andreji, já ti dám dva pokusy.' Ale šel do nemocnice a já jsem to nechtěl moc řešit," uvedl předseda ANO.

Babiš slíbil, že v souladu s ústavou podá do rukou prezidenta demisi své vlády po ustavující schůzi Sněmovny, která začne 8. listopadu. Její zasedání by podle Babiše mohlo trvat dva až tři týdny. Prezident by poté na přelomu listopadu a prosince pověřil někoho sestavením nového kabinetu. Do té doby by měl mít klid na svou léčbu.

"Pan prezident v této chvíli nehraje žádnou roli. Proč Senát chce nějakou zprávu? Proč někdo potřebuje okamžitě vědět, jaký je zdravotní stav pana prezidenta? Bylo by dobré, aby tyhle nechutnosti skončily," prohlásil Babiš. Opětovně uvedl, že předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) udělal velkou chybu, když Zemana navštívil na oddělení intenzivní medicíny Ústřední vojenské nemocnice. "Nevím, co tam vůbec hledal a proč tam šel," řekl Babiš. Vondráček svou návštěvu zdůvodnil tím, že ho prezident povolal a podepsal před ním rozhodnutí o zasedání budoucí Sněmovny.

Senát si informace o prezidentově zdravotním stavu vyžádal kvůli pochybnostem o tom, zda je Zeman v současné situaci schopen zastávat úřad hlavy státu. Původně předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) požádal o informace včetně prognózy Zemanova stavu Kancelář prezidenta republiky, ale neúspěšně. V pátek se proto obrátil na ÚVN a Zemanova lékaře. Informace jsou podle senátorů podstatné pro případné převedení prezidentských pravomocí na předsedu vlády a předsedu Sněmovny po dobu Zemanovy indispozice.

Předseda ANO také uvedl, že i jako opoziční politik chce zastupovat voliče ČSSD, KSČM či Přísahy, které se do Sněmovny nedostaly. Zásluhu na tom podle sociologů mělo právě Babišovo hnutí, které komunistům a sociálním demokratům část původních voličů přetáhlo. Celkem tak ve volbách propadly hlasy zhruba jednoho milionu voličů.

"Vy, kteří jste volili ČSSD nebo kteří jste volili KSČM nebo Přísahu, vy, kteří jste volili a vaši favoriti se nedostali do Sněmovny, tak chci vám říct, že vaše hlasy nepropadly. Já jsem tady pro vás. Já budu váš hlas ve Sněmovně. Na to se můžete spolehnout," řekl Babiš.