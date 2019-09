Babiš uvedl, že by nepřijal abolici, debata o tom je nesmyslná

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) zopakoval, že by nepřijal abolici, tedy prezidentské zastavení svého trestního stíhání. Prezident Miloš Zeman tento týden uvedl, že by premiérovi abolici udělil v případě, že by nejvyšší státní zástupce rozhodl o obnovení Babišova trestního stíhání kvůli farmě Čapí hnízdo. Babiš pokládá nastolování úvah o abolici za nesmyslné v situaci, kdy pražské městské státní zastupitelství pravomocně rozhodlo o zastavení jeho stíhání.

"Nastolování úvah o abolici ve chvíli, kdy existuje pravomocné rozhodnutí příslušného státního zastupitelství, je nesmyslné právně i politicky. Jen podněcuje napětí ve společnosti a pocity občanů, že je zpochybňován právní řád a rozhodnutí institucí právního státu. Že bych abolici nepřijal, jsem řekl již v minulosti," napsal Babiš ČTK v textové zprávě.

Premiér už loni v únoru napsal v odpovědi na interpelaci poslankyně Věry Kovářové (STAN), že by považoval za absurdní, kdyby jako předseda vlády kontrasignoval zastavení vlastního trestního stíhání, případně tím pověřil jiného člena vlády. "Totálně bych se takovým krokem zkompromitoval. Navíc bych uznal, že mám nějaký problém, což není pravda," uvedl tehdy.

"V případě Čapího hnízda, jak konstatovali státní zástupci, se žádný trestný čin nestal. Česká republika má nezávislou justici a státní zástupci kauzu dlouho posuzovali a na základě znalosti všech skutečností rozhodli. Proto nechápu, proč byla otázka nějaké abolice vůbec nastolena," uvedl dnes Babiš.

O možnosti abolice v případě, že by nejvyšší státní zástupce zrušil rozhodnutí pražského městského státního zastupitelství, promluvil tento týden prezident Zeman. Dnes serveru Blesk.cz řekl, že by bylo na Babišovi, zda by případnou abolici přijal. Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman má na rozhodnutí o dalším postupu tři měsíce.