Babiš: Teď není důvod, aby ČR žádala kvůli covidu pomoc zahraničí

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) míní, že teď není důvod, aby stát žádal v zahraničí o pomoc s covidovými pacienty. Řekl to dnes ČTK v reakci na výzvu lidovců. Opoziční KDU-ČSL ho vyzvala, aby kvůli nárůstu počtu pacientů s covidem okamžitě požádal okolní státy o pomoc. Podle KDU-ČSL je situace v řadě krajů už kritická a vláda by ji měla urgentně řešit. Strana to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Lidovci se svou výzvou obrátili i na ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO). Blatný však již v sobotu na sociálních sítích uvedl, že v ČR jsou dostatečné kapacity. Není podle něj problém převážet případně pacienty do méně zatížených nemocnic mezi kraji.

"Tady se jedná o absolutní neznalost systému, jak to funguje v České republice," řekl ČTK Babiš k lidovecké výzvě. Uvedl, že existuje základní dispečink lůžkové péče, který vykazuje, jaké má stát kapacity například pokud jde o přístroje nebo místa na jednotkách intenzivní péče.

"Na mnoha místech chybí zdravotnický i pomocný personál a zdravotníci jsou už zcela vyčerpaní. Navíc v řadě krajů začínají chybět lůžka nebo se velmi brzo dostanou na hranu kapacity," uvedl předseda KDU-ČSL Marian Jurečka. "Premiér by měl okamžitě požádat okolní země o pomoc s přijímáním pacientů z České republiky nebo o případné poskytnutí zahraničních zdravotníků, kteří by nám pomohli současnou situaci zvládnout," dodal místopředseda KDU-ČSL a europoslanec Tomáš Zdechovský.