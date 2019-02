Šarm aš-Šajch (Egypt) - Z regionálních témat se na prvním summitu Evropské unie a Ligy arabských států (LAS) probírá hlavně izraelsko-palestinský konflikt, v kuloárech pak dominuje brexit. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš, který ČR v egyptském Šarm aš-Šajchu zastupuje. Ostatním lídrům chce na plenárním zasedání sdělit, že problémy s migrací je potřeba řešit mimo Evropu.

"Mám pocit, že v kuloárech stále dominuje brexit... Z hlediska arabských států to bylo hlavně o Palestině, to je samozřejmě problém, který nemá řešení už desítky let," řekl Babiš českým novinářům. Britská premiérka Theresa Mayová se podle něj snaží ostatní evropským lídrům vysvětlovat situaci kolem procesu britského odchodu z EU. "Ale my stále nevíme, co vlastně paní premiérka chce. Takže ona nás o tom informuje, řekl bych že testuje terén," dodal Babiš s tím, že s Mayovou před týdnem mluvil po telefonu.

Předseda vlády v neděli označil za hlavní téma egyptského summitu migraci, které se prý bude věnovat i jeho projev na dnešním druhém bloku plenárního zasedání. "Je to hlavně o tom, co my stále tvrdíme, že musíme řešit migraci mimo Evropu, že je potřeba pomoci zemím, aby měly ekonomickou prosperitu, aby jejich lidi neodcházeli do Evropy," vysvětlil.

Egyptský prezident Abdal Fattáh Sísí přitom na úvod vrcholné schůzky uvedl, že legální a bezpečná migrace je v zájmu evropských i arabských zemí. Babiš řekl, že migrace do Evropy nemůže být ilegální a že je potřeba zastavit aktivity pašeráků. Česká vláda prý má v tomto směru konkrétní návrhy, summit v Šarm aš-Šajchu ale "asi není fórum" pro jejich probírání.

Babiš se Sísím v neděli krátce hovořil a při té příležitosti mu předal pozvání ne návštěvu Česka. "Máme zájem, aby nám egyptská strana umožnila zorganizovat výstavu s nálezy našich egyptologů... Bylo by skvělé, kdyby v červnu 2020 přijel tuto výstavu otevřít," řekl český premiér. Podle jeho představ by na expozici v Národním muzeu zapůjčily artefakty také muzea dalších evropských metropolí.

Ráno se Babiš sešel s jordánským ministrem zahraničí Ajmánem Safadím, oproti původnímu plánu by dnes měl jednat také se saúdskoarabským králem Salmánem. Tématy diskuse údajně bude spolupráce v zemědělství, zdravotnictví či výzkumu, ale také vyšetřování vraždy novináře Džamála Chášukdžího.