Babiš srovnal ČR s proočkovaným Irskem, má mnohem méně hospitalizací

Praha - Účinnost očkování proti covidu-19 podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dokládá srovnání s Irskem. Při stejném počtu případů má násobně méně lidí v nemocnicích, protože očkovaných alespoň jednou dávkou je tam 94 procent dospělých. V ČR je to o 23 procent méně, řekl dnes na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády. Alespoň jednu dávku vakcíny proti covidu-19 dostalo podle aktuálních dat 71,1 procenta dospělých, což je asi 60,5 procenta populace. Denně se nechává nově očkovat přes 14.000 lidí, od začátku listopadu více než 239.000.

Podle grafů, které premiér na tiskové konferenci ukazoval, mělo Irsko k 16. listopadu zhruba 800 případů za 14 dní na 100.000 obyvatel a ČR více než 1000 případů za stejné období na 100.000 obyvatel. Aktuálně hospitalizovaných mělo Česko podle Babišova grafu k 7. listopadu téměř 3000 a Irsko méně než 500. K dnešnímu dni je v ČR hospitalizovaných 4750.

"Vývoj počtu hospitalizovaných, Irsko jde dolů a Česká republika je nahoře. O to prosím vás jde. Už to konečně pochopte, že očkování je proto, abychom zabránili přehlcení nemocnic, abychom zabránili, aby lidi zemřeli," řekl v emotivním projevu Babiš. "Tohle snad pochopí už každý, že očkování je tady proto, abychom ochránili životy našich spoluobčanů. Abychom neměli zahlcené nemocnice, aby nemocnice mohly operovat, aby byla prevence na rakovinu," dodal.

Podle něj vláda dělá všechno pro to, aby lidé nemuseli na očkování dlouho čekat. "Podle mých informací čekání na očkování není dlouhé, je to pár dní. Pokud máte nějaké jiné poznatky, tak mi to klidně napište," dodal. Podle dat o očkování k dnešnímu dni čeká na termín nebo podání vakcíny 102.000 lidí.

Podle dat za celou Evropu má Irsko 75,6 procenta plně očkovaných, což je pátá nejvyšší proočkovanost. Nejvyšší má Portugalsko (87,5 procenta), Malta (83,5 procenta) a Španělsko (80 procent). ČR je na sedmadvacátém místě, hůře je na tom například Slovensko, Chorvatsko nebo Polsko.

V Česku je podle aktuálních dat ministerstva zdravotnictví o nákazách a hospitalizacích v listopadu 67 procent nakažených neočkovaných. Někteří odborníci ale upozorňují na to, že očkovaní lidé se méně testují. Očkovaní lidé ale podle dostupných vědeckých studií virus vylučují kratší dobu a obvykle v menší míře než neočkovaní.

Z listopadových zhruba 7700 hospitalizovaných nad 16 let nemělo očkování 54 procent. Neočkovaní se dostávají do nemocnice průměrně ve věku 62 let, plně očkovaní ve věku 74 let. Ve skupině nad 65 let je očkováno asi 80 procent lidí. Počet hospitalizovaných je zhruba stejný ze skupiny neočkovaných, kterých je 20 procent populace, jako ze skupiny plně očkovaných, kterou tvoří 80 procent lidí.

Pobyt na jednotce intenzivní péče potřebovalo v listopadu 1218 lidí, neočkovaných byly téměř dvě třetiny. Rozdíl v průměrném věku byl šest let, starších 65 let bylo 713 hospitalizovaných, 505 bylo mladších.