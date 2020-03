Babiš slíbil, že vláda koronavirus nezneužije k posílení své moci

Praha - Vláda podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nezneužije krizi kvůli koronaviru k posílení své moci. Babiš také vyzval všechny parlamentní strany, aby ukončily politické půtky a spolupracovaly. Uvedl to dnes v úvodu schůze Sněmovny, která má schvalovat vládní opatření. Nabídl opozici tři místa v Ústředním krizovém štábu. Nevládních stran je ve Sněmovně sedm. Sněmovna dnes potvrdila stav legislativní nouze, jak jej minulý čtvrtek vyhlásil její předseda Radek Vondráček (ANO). Stav legislativní nouze umožní při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání vybraných zákonů.

Současnou pandemii koronaviru označil Babiš za nejtěžší období, které Česko v novodobé historii zažilo. Sněmovnu proto oslovil s pokorou a lidskou prosbou, aby politici zapomněli na politické hádky a spory. Měli bychom spolupracovat a nehledět na stranické preference, zdůraznil Babiš.

Ministerský předseda přislíbil, že vláda nehodlá za žádných okolností zneužívat krizový stav a stav legislativní nouze k posilování své moci. "Demokracie si hluboce vážím, ale teď jde o zdraví lidí," řekl Babiš. "Všichni chceme, abychom udrželi zaměstnanost, dostali peníze mezi lidi," řekl k předloženým zákonům, které má Sněmovna zrychleně schvalovat.

Podle Babiše lze reálně očekávat, že navrhovaný schodek státního rozpočtu 200 miliard Kč může vláda ještě opravit podle průběhu ekonomické krize. Nedá se vyloučit to, že vláda přijde za poslanci s úpravou rozpočtu znovu, dodal.

Vláda podle premiéra funguje jako tým a úkoly řeší koordinovaně a společně. Kabinet reagoval na hrozbu šíření koronaviru rychle a podle statistik zvládl situaci lépe než jiné země, dodal.

Sněmovna potvrdila stav legislativní nouze

Sněmovna dnes potvrdila stav legislativní nouze, jak jej minulý čtvrtek vyhlásil její předseda Radek Vondráček (ANO). Stav legislativní nouze umožní při nynější koronavirové krizi zrychlené projednávání vybraných zákonů. Pro jeho potvrzení hlasovalo 98 ze 106 přítomných poslanců, proti nebyl nikdo.

Dnes budou poslanci schvalovat například vládní návrh změn v ošetřovném kvůli uzavření škol, odpuštění minimálních odvodů živnostníků na zdravotní a sociální pojištění a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Na programu je také celkové pozastavení elektronické evidence tržeb, do níž se měli podle nyní platného zákona zapojit od května například řemeslníci, taxikáři, advokáti a lékaři.

Na programu schůze je také novela zákona o letošním státním rozpočtu, která prohloubí schodek na 200 miliard korun. Podle schváleného rozpočtu má stát v tomto roce hospodařit se 40miliardovým deficitem.

Legislativní nouze bude platit po celou dobu nouzového stavu, který vyhlásila vláda 12. března na 30 dnů. Sněmovna a Senát tak budou moci projednávat ve zkráceném režimu případně i další návrhy zákonů, které následně dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

Opozice podpořila vládní kroky, chce další ekonomické podpory

Opozice podpořila vládní kroky v boji proti koronavirové nákaze, chce ale další ekonomické podpory. Vyplývá to z dnešních vyjádření jednotlivých stran. Předseda ODS Petr Fiala (ODS) podpořil vládní sociální a ekonomické návrhy ke zmírnění dopadů koronavirové krize, očekává ale další balíček. Plně podpořil i omezení, které vláda k omezení šíření koronaviru přijala, byť podmíněně.

Šéf Pirátů Ivan Bartoš před poslanci ocenil nabídku premiéra Andreje Babiše (ANO) na účast zástupců opozice v Ústředním krizovém štábu. Bartoš také upozornil na to, že je třeba se výrazněji zaměřit na ohrožené skupiny lidí. Předseda SPD Tomio Okamura mluvil ve Sněmovně i o programových požadavcích jeho hnutí, které by podle něho pomohly zabránit ekonomickým problémům lidí.

ODS podle Fialy pokládá za správné, že vláda předložila Sněmovně balík legislativních změn k vytvoření záchranné sociální a hospodářské sítě a přistoupila i na některé návrhy ODS. Dolní komora má předlohy schvalovat dnes. Fiala ale očekává další balík opatření pro obyvatele a firmy. "Stát nesmí nechat lidi bez pomoci," řekl.

Fiala podpořil také radikální kroky vlády, jako je omezení pohybu lidí nebo zavření většiny obchodů a služeb, jsou podle předsedy ODS krátkodobě nezbytná. "Vláda by ale neměla podlehnout opojení moci," dodal.

Bartoš mimo jiné uvedl, že je třeba řešit také problém lidí v exekucích nebo dbát na to, aby úřady vyplácely lidem řádně sociální dávky. Stát by měl podle něho podpořit také lidi bez domova, měl by pro ně vybrat vhodné budovy, které vlastní. Bartoš vyzval í k transparentní rozdělování státní pomoci. "Mluvím o desítkách a stovkách miliard korun," uvedl.

Okamura zopakoval programové návrhy SPD, které by ušetřily peníze. Patří k nim konec financování "politických neziskovek", ořezání dotací "solárním baronům", zrušení nákupu amerických vrtulníků pro českou armádu nebo společného vzdělávání, tedy takzvané inkluze ve školství. Vláda by naopak měla řešit podle Okamury hypotéky, exekuce, odpuštění všech zákonných odvodů, snížení cen energií a velké problémy cestovního ruchu.

"Česká republika si vede ve zvládání pandemie koronaviru dobře. Horší bude ekonomický propad," řekl Okamura. Projev využil mimo jiné ke kritice Evropské unie, když se pozastavil nad výtkami z Bruselu, když Česko zavřelo své hranice.

KSČM, která toleruje koaliční vládu ANO a ČSSD, využije podle předsedy Vojtěcha Filipa premiérovy nabídky na obsazení místa v Ústředním krizovém štábu. Komunisté vládní opatření nyní podpoří, do budoucna se chtějí soustředit mimo jiné na posílení energetické bezpečnosti a potravinové soběstačnosti ČR.

Podporovat rozumné návrhy vlády chce i opoziční KDU-ČSL. Podle předsedy Mariana Jurečky klade důraz na pomoc rodičům, kteří se ocitli bez příjmů. Jurečka poděkoval premiéru Andreji Babišovi (ANO) za jeho pondělní projev i dnešní projev ve Sněmovně. Vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček se ve svém krátké projevu soustředil na poděkování všem, kdo v boji proti koronavirové krizi pomáhají. "Společně to zvládneme," řekl.

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová vyzvala vládu k lepší informovanosti občanů i složek, které jsou v pohotovosti. Například starostové, zdravotníci nebo hygienici si podle ní stěžují na to, že se k nim nové pokyny nedostávají tak rychle, jak je potřeba.

Předseda Starostů Vít Rakušan ve svém projevu hlavně děkoval. Vedle ostatních profesí děkoval i starostům a starostkám za to, jak zvládají krizové situace. Uvítal návrh vlády přizvat do krizového štábu zástupce opozice. "Je to rozumné, je to dobré," poznamenal.

ANO chce jednat, dokud Sněmovna neschválí všechna opatření

Vládní hnutí ANO chce dnes jednat tak dlouho, než Poslanecká sněmovna schválí všech šest předpisů předložených vládou k nynější koronavirové krizi. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci vyzval k odložení politického boje až na dobu po pandemii. Podle dohody grémia komory by u každého zákonu měl za každou stranu vystoupit jen jeden poslanec maximálně na pět minut. Ostatní by měli schůzi sledovat v kancelářích a sejít se až k hlasování, řekl šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Faltýnek uvedl, že cílem kabinetu je všechna opatření přijmout, poslanci jsou připraveni jednat pozdě do noci, případně i do středečních brzkých ranních hodin. "Budeme jednat tak dlouho, dokud všech šest zákonů, které tu jsou, neschválíme, aby je mohl projednat Senát," uvedl. Vondráček řekl, že na záměru se shodlo grémium Sněmovny při videokonferenci. "Je tady velká ambice všech, abychom to zvládli dnes, i kdybychom měli zasedat do noci," řekl.

Sněmovna projedná změny v ošetřovném, dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Jednat bude také o prohloubení schodku letošního státního rozpočtu či o půlročním odpuštění minimálních záloh osobám samostatně výdělečně činným na zdravotní a sociální pojištění. Vondráček řekl, že některé předpisy přikázal výborům až v pondělí kolem 21:30. Na projednání předpisů dostaly čas do dnešních 10:00, v případě státního rozpočtu do 15:00.

Všechna omezení pro jednání poslanců nemají oporu v jednacím řádu a jsou založená na gentlemanské dohodě, řekl Vondráček. Hlasovat by kvůli prevenci šíření koronaviru mělo 102 poslanců, kluby dostaly kvóty podle toho, kolik mají poslanců celkově. "Ale já nemohu nikomu zakázat, aby vykonával svůj mandát, vše je to na gentlemanské dohodě," dodal Vondráček. Podle dohody by za každý klub měl vystoupit jen jeden poslanec a vejít se do pěti minut. Nikdo by se neměl hlásit k faktickým poznámkám.

Poslanci by měli také většinu schůze sledovat pouze z kanceláří na televizním okruhu. "Sešli bychom se až k hlasování, a eliminovali tím rizika," uvedl Vondráček. S Faltýnkem vybídli k odložení politického boje. "Chci vyjádřit přesvědčení, že se nebudeme vzájemně předhánět, kdo navrhne vyšší kompenzace či úlevy, že si politický boj necháme na dobu, až společně všichni občané v ČR porazíme tuto pandemii," uvedl Faltýnek.

Pokud děti budou doma dlouho, Maláčová zváží zvýšení ošetřovného

Pokud by rodiče museli být se školáky doma dlouhodobě, je ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) připravena diskutovat o zvýšení ošetřovného nad 60 procent vyměřovacího základu. V současnosti ale chce peníze, které by toto opatření stálo, investovat spíš do ochrany pracovních míst, řekla dnes na tiskové konferenci před mimořádným jednáním Sněmovny. ČSSD dnes podpoří vládní návrh, který počítá s prodloužením ošetřovného na dobu trvání nouzových opatření, ale zachování jeho výše na 60 procentech.

Zvýšení ošetřovného na 80 nebo dokonce 100 procent vyměřovacího základu navrhovaly opoziční strany, nebrání se tomu ani KSČM, která menšinovou vládu ANO a ČSSD toleruje. Maláčová dnes řekla, že s duchem návrhu souhlasí, ale nyní považuje za vhodnější zachovat současnou výši ošetřovného. Ve stejném duchu se vyjádřila i na sociálním výboru, který opoziční návrhy nepodpořil.

"Pokud se mám rozhodovat, zda navýším ošetřovné, nebo tu miliardu investujeme na záchranu pracovních míst, tak se přikláním k ochraně pracovních míst," řekla. "Pokud by tento stav měl trvat delší dobu, jsem připravena o tom (zvýšení ošetřovného) diskutovat, aby nedošlo k velkému propadu příjmů domácností," doplnila.

ČSSD bude podle svého předsedy a vicepremiéra Jana Hamáčka dnes na jednání Sněmovny v legislativní nouzi podporovat navržená opatření v takové podobě, jak je přijala vláda, případně podle úprav schválených sněmovními výbory. Podle Hamáčka představují vládní návrhy rozumný kompromis a ekonomika bude potřebovat státní zdroje i v budoucnu, protože krize kolem koronaviru se nevyřeší během několika týdnů.

TOP 09 a KDU-ČSL chtějí zvýšit ošetřovné, odsunout dál EET

TOP 09 chce zvýšit ošetřovné, které pobírají rodiče v době uzavření škol kvůli epidemii koronaviru, na 80 procent vyměřovacího základu. Předloží příslušný pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, který Sněmovna dnes projedná ve stavu legislativní nouze a který počítá se 60 procenty. Také KDU-ČSL sociálnímu výboru předložila návrhy na ošetřovné ve výši 100 i 80 procent vyměřovacího základu, nebyly ale doporučeny ke schválení. Strany také žádají odklad účinnosti posledních vln elektronické evidence tržeb (EET) nejméně k lednu 2021, TOP 09 kritizuje i navrženou úpravu státního rozpočtu. V něm chybí kompenzace podnikatelům zasaženým krizí, řekla na tiskové konferenci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda navrhuje možnost čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření škol namísto nynějších devíti dnů. TOP 09 s tím souhlasí, žádá ale zvýšení částky, kterou mohou rodiče pobírat. "V této mimořádně tíživé situaci nesmíme dopustit, aby se rodiče školáků propadli do nouze, chudoby a následně pro ně byly jedinou možností jiné sociální dávky nebo zadlužování se," řekla Pekarová Adamová.

Strana také navrhne, aby u handicapovaných dětí, které chodí do školy, nebylo čerpání ošetřovného omezeno věkem 13 let. Pekarová Adamová upozornila, že například autistické děti není možné nechat doma samotné, i když jim je víc než 13.

KDU-ČSL připravila osm pozměňovacích návrhů k ošetřovnému, ani jeden ale sněmovní sociální výbor nedoporučil ke schválení. Kromě různých procentuálních výší lidovci navrhují například to, aby se v rámci ošetřovného o dítě mohl starat prarodič nebo zletilý sourozenec, nebo to, aby si rodiče dětí z mateřských škol i v případě, že jsou otevřené, mohli potomka vzít do domácí péče a dostat ošetřovné. Pro osoby samostatně výdělečně činné strana navrhuje příspěvek 740 korun na den, ministerstvo průmyslu ale počítá se 424 korunami.

Vládní návrh, který odkládá účinnost EET na dobu tři měsíce po skončení nouzového stavu, považuje TOP 09 rovněž za nedostatečný. "Pro nás je minimum začátek příštího roku, mělo by to být ale ještě delší, třeba od začátku roku 2022," řekla předsedkyně strany. V současné situaci podle ní nebude podnikatelům tříměsíční období stačit na to, aby se na EET připravili. Pekarová Adamová ale připustila, že by poslanci TOP 9 mohli podpořit i vládní návrh, pokud neprojdou jeho úpravy, aby se poslední vlny evidence posunuly za současný plánovaný termín počátku května.

TOP 09 kritizovala i návrh úpravy státního rozpočtu na letošní rok. Podle strany v něm chybí přímé kompenzace podnikatelům a živnostníkům, kteří museli ze dne na den ukončit provoz kvůli vládnímu nařízení. Prominutí záloh nebo nabídku půjček, které vláda představila, TOP 09 považuje za nedostatečná opatření.

Starostové a nezávislí vybízejí premiéra Andreje Babiše (ANO), aby zřídil politické ekonomické grémium, kde by zástupci všech stran odložili své ideologické zaměření a diskutovali o návrzích expertů, jaká opatření by ekonomice pomohla. STAN zdůrazňuje mimo jiné úlevy pro zaměstnance a OSVČ, přímých kompenzacích výpadků v jejich příjmech po dobu aspoň čtvrt roku, hovoří i o snížení DPH na 15 procent, bezúročných úvěrech se státní zárukou.

Předseda STAN Vít Rakušan uvedl, že opozice musí také bedlivě kontrolovat postupný návrat k základům normálního života a především svobodě jednotlivce a pohybu. "Teď jsou opatření potřeba, ale je potřeba definovat, kdy se od nich začneme odklánět. Rolí opozice je, aby dbala na zachování základních demokratických principů," konstatoval. STAN podpoří úpravu schodku rozpočtu i odklady v otázkách EET i daní.

Komunisté chtějí zaváděná opatření přehodnotit po 12. dubnu Komunisté chtějí podle předsedy Vojtěcha Filipa opatření zaváděná vládou kvůli epidemii koronaviru schvalovaná dnes sněmovnou znovu posoudit po 12. dubnu. Pak by souhlasili například se zvýšením ošetřovného pro rodiče žáků, kteří s dětmi zůstali doma po uzavření škol, z 60 na 80 procent vyměřovacího základu. Filip to dnes uvedl před zasedáním dolní komory. Souhlasit KSČM nebude s návrhem zrušení maturit v případě, že nebudou otevřeny do června. "Podpoříme vládu v opatřeních, která přijala k současnému stavu, pokud by pokračoval po 12. dubnu, budeme žádat jejich další zvážení," uvedl Vojtěch. Zmínil například zvýšení ošetřovného. V souvislosti s navýšením schodku státního rozpočtu z 40 na 200 miliard uvedl, že vedle avizovaného vydání dluhopisů by měla vláda hledat úspory v resortech. Například ministerstvo obrany by podle Filipa mělo na nákupech, které zřejmě budou restrukturalizované, ušetřit víc než dosud oznámených 2,9 miliardy. U maturit by Filip dal přednost v případě potřeby stanovení srpnového termínu a náhradního v září. K přijímacímu řízení by pak mělo stačit vysvědčení. Komunisté podle Filipa souhlasí s odpuštěním placení pojistného v omezeném čase. Odklad elektronické evidence plateb (EET) má Filip spíš za řešení "politického problému hnutí ANO". Chápe ho jako pomoc pro skupiny, které mají EET nově zavádět. Pro profese, které už systém používají, podle něj nemá význam.