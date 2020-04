Babiš: Školy by se měly otvírat postupně od nižších stupňů

Praha - Školy by se měly začít otvírat postupně, nejprve mateřské školy a první stupeň základních. Bude k tomu třeba přijmout určitá ochranná opatření, například zajistit alespoň metrové rozestupy mezi žáky. V rozhovoru na serveru Blesk.cz to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Vyjádřil přesvědčení, že se žáci a studenti všech typů škol ještě před letními prázdninami ke standardnímu vyučování vrátí. Školy jsou zavřené od první poloviny března kvůli epidemii koronaviru.

Konkrétní plán pro otevírání škol by vláda podle Babiše měla představit po Velikonocích. "Diskutujeme o tom, že bychom začali od nižších stupňů," řekl. Podle něj je třeba přijmout řadu opatření k tomu, aby školy mohly opět začít fungovat. Kromě zajištění rozestupů mezi žáky zmínil rozfázování začátků vyučovacích hodin, zajištění dezinfekce a pravidelného mytí rukou nebo kontrolu symptomů nákazy koronavirem, včetně měření teploty.

Babiš věří, že se žáci studenti do škol vrátí před koncem školního roku. Podle něj to bude součást uvolňování současných restriktivních opatření. Nejprve by se podle něj měly otevřít obchody, nižší stupně škol by následovaly v další vlně. Babiš čeká, že k normálnímu životu by se Česko mělo vrátit do začátku června.

Premiér se ale zároveň odmítl vyjádřit k tomu, zda se budou moct konat letní tábory a soustředění. Podle něj nelze nyní situaci o prázdninách předjímat.

V souvislosti s plánovanými letními dovolenými Babiš řekl, že aktuální uzavření hranic kvůli epidemii může být i příležitostí pro podporu domácího cestovního ruchu. "Je to teď příležitost pro nás všechny soustředit se na turistický ruch v Čechách, možná vypsat nějaké programy, abychom doplnili kapacitu u nás doma," řekl. O tom, kdy by se mohly hranice otevřít, nechtěl spekulovat.