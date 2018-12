Praha/Větrný Jeníkov - Situace na dálnici D1 je problém Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), ne osobně ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Novinářům to v Senátu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Očekává, že Ťok vyvodí vůči ŘSD nějaká opatření. Podle něj je také třeba změnit zákon o zadávání veřejných zakázek, aby nezohledňoval pouze nabídnutou cenu.

"To není o ministrovi, to je o ŘSD. Já předpokládám, že on (Ťok) bude požadovat vysvětlení od ŘSD a že z toho vyvodí nějaké opatření. Říkat, že jsme nečekali, že bude sněžit, je nesmysl," řekl Babiš.

Ťok v úterý uvedl, že na rekonstruovaném úseku D1 na Vysočině měla dodavatelská firma problém s plněním termínů, ŘSD se s ní dohodlo na prodloužení termínu pro dokončení prací. "Měli to prodlouženo do 16. prosince, doufali jsme, že kalamitní sníh nepřijde, bohužel přišel," uvedl tehdy ministr.

Video: Vyjádření premiéra Babiše k situaci na D1

20.12.2018, 12:28, autor: Beran Hynek, zdroj: ČTK

Babiš dnes uvedl, že ŘSD mělo situaci na problematickém úseku řešit dřív, když vědělo, že dodavatelská firma nestíhá práci. Očekává proto, že ředitelství prostřednictvím ministra dopravy vládě vysvětlí, proč postupovalo, jak postupovalo.

Premiér také kritizoval zákon o veřejných zakázkách, který stanovuje jako jediné kritérium pro vyhodnocení nabídnutou cenu. "Máme problém v tom, že se soutěží na cenu, že se neberou v potaz nějaké reference, jestli ty firmy něco postavily. Bude potřeba to změnit," řekl. Hodnocení stavebních zakázek na základě více kritérií začalo tento měsíc testovat Slovensko.

Při řešení situace na D1, kde v rekonstruovaném úseku kvůli sněžení vznikly dlouhé kolony, budou podle Babiše spolupracovat ministerstva vnitra a dopravy. "Já jsem včera (ve středu) mluvil s panem (ministrem vnitra Janem) Hamáčkem (ČSSD), že se domluvili s minstrem dopravy Ťokem, že bude na kritickém úseku přítomna policie, že budou připraveni, kdyby vznikla znovu nějaká situace, to řešit," uvedl Babiš.

Na opravované D1 mezi Humpolcem na 90. kilometru a Větrným Jeníkovem na 104. kilometru dnes pokračují práce na rozšíření vozovky. Pracovníci s technikou začali provizorní betonová svodidla posunovat ve středu, dopravu kvůli tomu stahovali do jednoho jízdního pruhu. Tvořily se kolony. S omezením v obou směrech musejí řidiči počítat i dnes.

Ve středu se podle mluvčího ŘSD Jana Rýdla podařilo firmám udělat přes dvě třetiny práce. Rozšíření dálnice by mohlo být dokončeno dnes, pokud se nestane nic mimořádného. Jinak by byly práce v pátek přerušeny kvůli očekávanému většímu provozu před vánočními svátky a dělníci by se na D1 vrátili 27. prosince.