Brusel - S českým plánem na postavení školky a školy pro zhruba 150 sirotků v Sýrii dnes předsedu Evropské komise Jeana-Claudea Junckera seznámil v Bruselu premiér Andrej Babiš. O plánu už ve čtvrtek jednal s českou velvyslankyní v Sýrii Evou Filipi i zástupci firmy, která by se na věci mohla podílet.

Podle Babiše by Česko mohlo v zemi sužované občanskou válkou zakoupit pozemek, kde už nyní stojí poškozená škola. Na místě by poté za české peníze vznikla celá "vesnička" s ubytováním, školkou, školou, jídelnou, hřištěm a dalším potřebným vybavením.

Babiš dnes nechtěl předjímat náklady na podobný plán, ani to, kdy by mohl reálně začít vznikat. Původní plán byl koupit prázdný pozemek, z konzultací s velvyslankyní podle něj vyplynulo, že lepší bude obnova školy či školky zničené válkou s dostavbou ostatních potřebných částí.

V kontaktu je Babiš podle svých slov s firmou, jejíž systém modulových staveb byl využit pro stavbu bytů pro uprchlíky v Německu či mateřské školky v ČR. "Je to efektivní, není to moc drahé a umí to rychle," poznamenal český premiér.

Ohledně plánu je Česko podle Babiše v kontaktu také s Červeným křížem, který nabídl své představy možného společného postupu.

Sirotci by podle představ českého premiéra v areálu bydleli s perspektivou jejich postupného přesunu do náhradních rodin v Sýrii. "Myslím, že syrské děti se narodily v Sýrii, jsou zvyklé na to prostředí a chtějí tam žít. My potřebujeme, aby tam měly normální život," poznamenal Babiš.

S Junckerem Babiš hovořil i o celkové situaci v Sýrii. Před novináři český premiér připomněl také nedávnou pražskou návštěvu německé kancléřky Angely Merkelové a francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, kteří pak v Istanbulu jednali o syrském dění s prezidenty Turecka a Ruska Recepem Tayyipem Erdoganem a Vladimirem Putinem.

"My potřebujeme, aby tam co nejdříve vznikla stabilní situace, aby tam byl mír," podotkl Babiš. To by podle něj umožnilo i evropským firmám podíl na rekonstrukci země v rámci budoucího "Marshallova plánu pro Sýrii". Obnova země by pak podle něj umožnila návrat asi pěti milionů syrských uprchlíků z evropských zemí.

Babiš s Junckerem, ale také při schůzce s předsedou Evropské rady Donaldem Tuskem, v souvislosti s migrací probíral také nadcházející prosincový summit unie i následující vídeňské setkání unie se zeměmi Africké unie. Komise už před časem přišla s plánem na nový partnerský přístup k africkým zemím, který by prostřednictvím výrazných investic do jejich hospodářství měl pomoci nastartovat ekonomický růst a dát tak tamním obyvatelům perspektivu.

Babiš také uvedl, že na okraj mimořádného listopadového summitu EU k brexitu by se chtěl dvoustranně setkat se španělským premiérem Pedrem Sanchézem. Španělsko, které nyní cítí sílící migrační proud ze severní Afriky, by totiž podle českého premiéra mohlo pomoci při české snaze o užší obchodní i jinou spolupráci s Marokem. "Moje cesta do Maroka není o migraci. Já tam beru podnikatele, chci vést jednání o našich investicích," poznamenal.

Kancelář šéfa EK Junckera po setkání s Babišem stručně informovala, že politici spolu kromě migrace hovořili také o přípravě příštího víceletého rozpočtu unie či zájmu evropských zemí o vyšší investice v oblastech obrany a bezpečnosti. Babiš také Junckera informoval o investičních plánech české vlády.