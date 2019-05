Babiš: Šéfem EK by měla být charismatická osoba, která spojuje

Brusel - Novým předsedou Evropské komise by měla být výrazná a charismatická osoba, která umí dělat kompromisy a spojovat členské země EU, myslí si český premiér Andrej Babiš. Novinářům to řekl po dnešní neformální večeři šéfů států a vlád evropského bloku v Bruselu, kde lídři unijních zemí ocenili vysokou volební účast v nedávných volbách do europarlamentu a dohodli se, že jméno nástupce Jeana-Claudea Junckera v čele komise najdou na řádném summitu ve druhé polovině června.

Podle Babiše je - přes jeho obecný popis charismatického budoucího šéfa - třeba, aby Evropská komise byla nepolitickým orgánem tak, jak by měla být a v nynějším období podle něj není.

"My máme zájem, aby posílila Evropská rada," zopakoval předseda české vlády svůj postoj k poměru sil mezi klíčovými institucemi unie. Evropská rada, tedy summity EU, v níž rozhodují právě šéfové států a vlád, by podle Babiše měla být institucí přijímající zásadní rozhodnutí.

Budoucí šéf komise by měl podle Babiše "měřit všem členským státům stejným metrem". Například země visegrádské skupiny, tedy kromě Česka i Slovensko, Polsko a Maďarsko, mají jasnou představu, jak by měl takový kandidát vypadat. "Ale nemusí to být nutně z V4. Měl by to být kvalitní kandidát, měl by to být odborník a měl by mít samozřejmě zkušenosti. A měl by zásadním způsobem změnit vztah mezi Evropskou radou a Evropskou komisí," podotkl Babiš.

V4 má podle něj několik možných jmen pro čtyři klíčové posty v unii, o nichž se nyní "v balíku" začíná jednat - jde o šéfa Evropské komise, šéfa Evropské rady, tedy nástupce Donalda Tuska, o nového vysokého představitele pro zahraniční a bezpečnostní politiku po Federice Mogheriniové a též o nového předsedu europarlamentu.

Bratislava už potvrdila, že její podporu bude mít nynější místopředseda komise a neúspěšný slovenský prezidentský kandidát Maroš Šefčovič, o němž diplomaté nejčastěji hovoří v souvislosti s evropskou diplomatickou službou.

Babiš dnes před novináři nechtěl hovořit o možných konkrétních jménech, která podle něj v Bruselu padala jen v neoficiálních diskusích. Z jeho slov ale jasně vyplynuly rozdílné pohledy různých zemí na celý proces výběru, včetně takzvaného systému vedoucích kandidátů, prostřednictvím kterého chce do rozhodování unijních zemí zasáhnout europarlament, či přinejmenším některé jeho velké frakce. Pro některé státy je ale nyní podmínkou, aby měl budoucí šéf komise premiérskou či eurokomisařskou minulost, což prakticky eliminuje Manfreda Webera, hlavního "spitzenkandidáta" z Evropské lidové strany (EPP), tedy vítězné strany v eurovolbách.

Další země, především severské, podle Babiše zdůrazňují genderovou vyváženost, tedy aby ve čtveřici postů byly dvě ženy. "My říkáme, že klidně tři či čtyři, ale klíčová musí být odbornost," poznamenal předseda české vlády.