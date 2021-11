Babiš se zúčastní jednání V4 o situaci na hranici Polska a Běloruska

Budapešť - Předseda vlády Andrej Babiš se dnes v Budapešti zúčastní jednání premiérů Visegrádské skupiny (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) o migrační krizi na hranicích Polska a Běloruska. O setkání požádal polský premiér Mateusz Morawiecki.

Západ obviňuje režim autoritářského vůdce Alexandra Lukašenka, že láká migranty do své země a pak je posílá k hranicím s EU. Minsk se tak podle západních zemí mstí za sankce, které EU na Lukašenkův režim uvalila kvůli porušování lidských práv. Běloruská strana podobná obvinění odmítá.

Mluvčí polské vlády Piotr Müller v pondělí uvedl, že o svolání lídrů visegrádské čtyřky požádal Morawiecki kvůli současné "geopolitické situaci". V neděli Morawiecki navštívil hlavní města tří pobaltských republik. Z nich Litva a Lotyšsko rovněž přímo sousedí s Běloruskem.

Několik měsíců trvající migrační krize na hranici Polska a Běloruska se vyhrotila předminulý týden poté, co se několik tisíc převážně blízkovýchodních běženců utábořilo na běloruské straně hranice v naději, že se dostanou do Evropské unie. V tom jim brání polská pohraniční stráž posílená o zhruba 15.000 vojáků. EU v pondělí odmítla Lukašenkův návrh, aby část migrantů převzala. Polské úřady od začátku roku zaznamenaly na 34.000 pokusů o ilegální přechod hranice z Běloruska do Polska.

Českou republiku bude na summitu zastupovat premiér Andrej Babiš, který již minulý týden Polsku v souvislosti s migrační krizí na polsko-běloruském pomezí nabídl pomoc. Varšava ji ale podle něj zatím nepřijala. Situaci na hranici označil za skandální útok zorganizovaný Lukašenkovým režimem.