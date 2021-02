Babiš se ve středu v Krakově zúčastní setkání premiérů V4

Praha - Slavnostní deklaraci i deklaraci o spolupráci v digitalizaci podepíšou na středečním setkání v Krakově premiéři zemí visegrádské čtyřky (V4), tedy Česka, Slovenska, Polska a Maďarska. Kromě tradičního jednání a pracovního oběda bude na programu též panelová diskuse zaměřená na společné přeshraniční projekty v digitalizaci a IT sektoru, včetně tzv. segmentu GameDev, tedy vývoje her.

Setkání premiérů Andreje Babiše (ANO), Igora Matoviče, Mateusze Morawieckého a Viktora Orbána se uskuteční zejména ke zhodnocení třicetileté spolupráce ve formátu V4. Pozvání přijal také předseda Evropské rady Charles Michel. Informaci o cestě dnes dostane k dispozici vláda.

Prezidenti zemí V4 si výročí připomněli minulý týden na dvoudenním summitu v rezidenci nedaleko letoviska Jurata na poloostrově Hel. Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček na twitteru uvedl, že prezident Miloš Zeman ve svém vystoupení na summitu mluvil o solidaritě a přátelství v rámci Visegrádské čtyřky.

"Poukázal na to, že se opakovaně zastal Polska a Maďarska, tedy zemí, které soustavně čelí nepodloženým útokům," napsal mluvčí. Vlády ve Varšavě a Budapešti jsou už několik let terčem kritiky ze strany Evropské unie i jiných mezinárodních organizací kvůli narušování principů nezávislosti justice, podkopávání práce nezávislých médií nebo nevládních organizací.

Zatímco pro Zemana byla cesta do Polska první zahraniční návštěvou po více než roce, Babiš v poslední době vyrazil do Maďarska a Srbska, kde sbíral informace o využívaných vakcínách proti covidu-19 a o postupu při koronavirové pandemii. Dnes měl odletět též do Rakouska, kde se chtěl seznámit s postupem testování ve školách. Kvůli mlze ale byla cesta zrušena. Bylo možné odletět až v 11:00, premiér by se nestihl vrátit na jednání vlády.