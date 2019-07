Babiš se v úterý pokusí přesvědčit Zemana, aby odvolal Staňka - video

Praha - Přesvědčit prezidenta Miloše Zemana, aby po více než měsíci vyhověl návrhu na odvolání ministra kultury Anonína Staňka (ČSSD), se v úterý na schůzce v Lánech pokusí premiér Andrej Babiš (ANO). Výměnu Staňka za místopředsedu strany Michala Šmardu, se kterou Zeman otálí, označila před týdnem za jednu z podmínek pokračování ve vládě koaliční sociální demokracie. Jako jednu z možností uspíšení řešení zmiňovali zástupci ČSSD i podání kompetenční žaloby na prezidenta, Babiš však takovou variantu odmítá. Zeman minulý týden řekl, že za 30 let v politice nepřijal jediné ultimátum ani vydírání a vždy je pokládal za drzost.

Ústavní právníci se shodují, že na rozdíl od rezignace ministra nemá prezident v případě návrhu premiéra na odvolání člena vlády možnost návrh odmítnout. Jednat by pak měl "bez zbytečného odkladu". Zeman argumentuje tím, že mu ústava nestanovuje lhůtu. ČSSD původně považovala za nejzazší termín řešení 30. červen, jinak plánovala svolání předsednictva.

Situace kolem Staňka se vyhrotila minulý týden předtím, než v neděli vypršel termín, do kterého ČSSD požadovala, aby byla situace vyřešena. Zeman přitom nenaznačuje, že by se Staňka chystal odvolat, naopak avizuje, že se pokusí ministra usmířit se šéfem ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Staněk podle něj upozornil na problémy v oblasti kultury a neměl by za to být "trestán" odvoláním. Ve středu sociální demokraté kvůli postojí hlavy státu zvažovali, zda podpořit vládu v hlasování o nedůvěře. Ve čtvrtek pak po jednání grémia ČSSD mluvil Hamáček o tom, že se ČR dostala na hranu ústavní krize.

V pátek se Hamáček sešel s Babišem a dohodli se, že ČSSD počká na výsledek dalšího jednání premiéra s prezidentem. Hrad poté oznámil, že v úterý přijme v Lánech Babiše i Hamáčka. "Budu mu (Zemanovi) vysvětlovat, že je koaliční smlouva a že, i když má jiné názory na pana Staňka a pana Šmardu než ČSSD, by zkrátka měl mému návrhu vyhovět," řekl v neděli v České televizi (ČT) Babiš. "Udělám všechno pro to, abych ho přesvědčil, aby zkrátka tento spor, a není to krize, byl zažehnán," doplnil.

Zeman dal ve čtvrtek najevo, že se Staňka v nejbližší době odvolat nechystá. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Babiš ale chce situaci řešit jednáním. Zeman v květnu odmítl přijmout Staňkovu demisi, Babišovi doporučil, aby s koncem Staňka počkal na prověřování jím podaných trestních oznámení.

Staněk je podal v souvislosti s odvoláním šéfů Národní galerie Praha (NGP) Jiřího Fajta a ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa po kontrolách v jimi vedených institucích. Hamáček v pátek zdůraznil, že Staněk nekončí kvůli odvolání ředitelů NGP a MUO, v tom měl jeho podporu. Po protestech odborníků však podle něj Staněk už není schopný situaci v kultuře zklidnit. Debata se nevede o tom, že by Zeman odmítal starostu Nového Města na Moravě Šmardu, ale o tom, že nechce odvolat Staňka, uvedl Hamáček.

Babiš zdůrazňuje, že chce pokračovat v koalici s ČSSD. Pokud by sociální demokracie odešla z vlády, znamenalo by to podle něj de facto předčasné volby. Babiš si ale nemyslí, že socialisté odejdou. Spekulace, že by je ve vládě mohlo nahradit hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), označil v ČT za nesmyslné. Předseda SPD Tomio Okamura opakovaně hovoří o tom, že SPD by mohla podpořit kabinet sestavený vítězem voleb, pokud by naplňoval i její program.

