Babiš se v pondělí setká se Zemanem, nevyloučil jednání o vedení BIS

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí setká s prezidentem Milošem Zemanem. Potvrdil to ČTK a nevyloučil, že proberou, kdo povede Bezpečnostní informační službu (BIS) po skončení mandátu nynějšího šéfa Michala Koudelky v polovině srpna. V pátek uvedl, že personálii, o které se spekuluje několik měsíců, chce vyřešit příští týden. O plánované schůzce informoval server SeznamZprávy, podle kterého se Babiš rozhodl Koudelku, kterého prezident dlouhodobě kritizuje, obětovat.

Babiš ČTK sdělil, že s prezidentem se sejde, jako tomu bývá každý měsíc. Pravidelné večeře prezidenta s premiéra se obvykle odehrávají na zámku v Lánech. Na dotaz, zda budou tentokrát probírat i situaci v BIS, Babiš uvedl, že "budou probírat všechno". Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček ČTK sdělil, že schůzka se uskuteční v Lánech od 18:00 a "diskutovat se bude o aktuálních otázkách".

Koudelkovi funkční období skončí v polovině srpna, premiér se zatím k jeho případnému setrvání v čele kontrarozvědky nevyjádřil. V minulosti naznačil i variantu, že by plnohodnotné rozhodnutí mohla učinit až příští vláda.

Podle představitelů opozičních koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN i vládního ANO by Koudelka měl v čele BIS pokračovat. Proti je naopak hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD). Prezident Koudelku dlouhodobě kritizuje. V květnu ani pošesté nevyhověl návrhu vlády, aby Koudelku povýšil do generálské hodnosti.

Koudelka ve funkci šéfa BIS vystřídal 15. srpna 2016 Jiřího Langa, v polovině srpna tak dovrší pět let ve funkci. Místopředseda sněmovního bezpečnostního výboru Pavel Žáček (ODS) označil zhruba před týdnem nejistotu kolem jeho následného setrvání za nestandardní a nedůstojnou. "Jak pro pana ředitele Koudelku, tak pro celou jeho službu. Škodí to jak dovnitř, tak navenek směrem k partnerům," sdělil tehdy Žáček ČTK. Člen sněmovní komise pro kontrolu BIS Lukáš Kolářík (Piráti) má situaci za prapodivnou. Babiš podle něj používá Koudelku "jako hrací kartu pro vyjednávání s panem prezidentem".

Podle zákona o zpravodajských službách ředitele BIS jmenuje vláda po projednání ve sněmovním bezpečnostním výboru. Z výkonu své funkce je pak šéf kontrarozvědky odpovědný vládě. Deníku Právo Babiš v dubnu řekl, že předpokládá, že Koudelka ve funkci zůstane. "Ale třeba o novém šéfovi BIS rozhodne příští vláda," uvedl.

Zeman loni v rozhovoru pro Mladou frontu DNES uvedl, že Koudelka by měl být odvolán. "Ale vzhledem k tomu, že jeho funkční období vyprší ani ne za rok, tak už to pokládám za trochu bezpředmětné," uvedl tehdy. Koudelku odmítl šestkrát povýšit do hodnosti generála, což mu navrhovala vláda. Zeman má k práci civilní kontrarozvědky i jejího šéfa dlouho výhrady. V minulosti prezident označil zpravodajce BIS za "čučkaře".