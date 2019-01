Bangkok - Setkáními s premiérem Prajutchem Čan-Očou a dvěma ministry zahájí dnes český premiér Andrej Babiš svou návštěvu v Thajsku. Hlavními tématy premiérové návštěvy českého předsedy vlády v této jihoasijské zemi by podle úřadu vlády měly být obranná spolupráce a obranný průmysl, obchodní a průmyslová spolupráce a turismus.

Babiš se s Čan-Očou potkal už na loňském evropsko-asijském summitu ASEM v Bruselu, hovořili spolu také v Paříži. Kromě ministerského předsedy bude Babiš mluvit s ministrem obrany Pravitem Vongsuvanem a místopředsedou vlády pro ekonomické záležitosti Somkidem Džatusripitakem. Podle českého premiéra má Thajsko zájem o české cvičné letouny L-39NG, které loni v polovině října jako novinku představilo Aero Vodochody.

Zahraniční obchod Česka s Thajskem je dlouhodobě ve schodku. Do Thajska se podle údajů Českého statistického úřadu v roce 2017 z Česka vyvezlo zboží za zhruba čtyři miliardy korun, opačným směrem putovalo zboží za víc než 28 miliard. Babiš do Thajska přicestoval ze Singapuru, kde strávil poslední dva dny. V Thajsku se zdrží do čtvrtka, kdy se přesouvá na dva dny do Indie.