Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes dopoledne na Úřadu vlády sejde se zástupci obchodních řetězců kvůli takzvané dvojí kvalitě potravin. Babiš minulý čtvrtek řekl, že Česko je popelnicí Evropy. Když se podle něj nedaří prosadit opatření na zamezení dvojí kvality potravin v Evropě, je nutné ho udělat na národní úrovni.

Babiš chce vědět, zda je pravda, že řetězce nemohou pro české zákazníky objednávat stejně kvalitní zboží, jaké si mohou lidé koupit v Německu, Rakousku a dalších západoevropských zemích. "Potřebuju od nich slyšet, zda je pravda, že skutečně nemají možnost si objednat tu lepší kvalitu. Pokud by to byla pravda, tak je to velký problém," řekl Babiš již dříve.

Vláda by měla o návrhu zákazu dvojí kvality potravin jednat v příštích dnech. V zákonu, který navrhuje ministerstvo zemědělství, by mělo přibýt ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun.

Europoslanci schválili v polovině dubna směrnici, která má chránit spotřebitele před zavádějícími a nekalými praktikami zejména v online prostředí. K požadovanému zákazu dvojí kvality výrobků ale nevede, což čeští europoslanci kritizovali.