Babiš se s Johnsonem dohodl na setkání s představiteli V4

New York - Britský premiér Boris Johnson se chce setkat s představiteli zemí visegrádské čtyřky (V4), kterou tvoří vedle České republiky také Slovensko, Polsko a Maďarsko. V New Yorku to dnes novinářům řekl český premiér Andrej Babiš s tím, že se na této schůzce s Johnsonem v pondělí dohodl a že setkání by se mohlo uskutečnit ještě před říjnovým summitem Evropské unie. Pro Babiše bylo osobní setkání s Johnsonem v roli britského premiéra první, dosud spolu jednali pouze telefonicky.

Babiš se s Johnsonem setkal na okraj pondělního klimatického summitu, který svolal generální tajemník OSN António Guterres. "Britové jsou naši strategičtí partneři," napsal dnes o jednání Babiš na twitteru s tím, že mu popsal sílu V4 a zájem čtyřky vyřešit brexit dohodou. "Jsem rád, že slíbil, že nás navštíví v Praze," dodal český premiér.

Později novinářům řekl, schůzka s V4 by mohla být ještě před unijním summitem, který se koná 17. a 18. října. "Ale uvidíme, má dost svých problémů," poznamenal Babiš s odkazem na složitou situaci v Británii, která by měla k 31. říjnu opustit Evropskou unii. Johnson trvá na tom, že Londýn v tomto termínu odejde, a to s brexitovou dohodou, nebo bez ní.

"Zdůraznil jsem mu, že Evropa není pan (francouzský prezident Emmanuel) Macron, paní (německá kancléřka Angela) Merkelová, (předseda Evropské komise Jean-Claude) Juncker ještě do konce října, ale že i V4 je silný blok," řekl Babiš o tématu hovoru s Johnsonem.

Podle českého premiéra je důležité, aby se do řešení brexitové otázky zapojila více také V4. "Teď to vypadá, že má Británie problém, ale v momentě hard (tvrdého) brexitu budeme mít problém všichni," uvedl. "My se určitě budeme na Evropské radě snažit víc zasahovat a mluvit a nenechat to jen na (brexitovém vyjednávači EU Michelu) Barnierovi," řekl Babiš k nadcházejícímu unijnímu summitu.

Babiše na setkání s Johnsonem doprovázel ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. "Fantastic. Tak ohodnotil ministerský předseda Velké Británie Boris Johnson ekonomickou stabilitu ČR, založenou na nejnižší míře nezaměstnanosti v Evropě, růstu HDP, nízké zadluženosti, stabilitě finančního sektoru a nárůstu počtu podnikatelů," komentoval Havlíček schůzku s Johnsonem.