Babiš se s firmami shodl, že výrobky v ČR nesmí mít horší kvalitu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se na dnešním jednání na Úřadu vlády shodl se zástupci globálních potravinářských koncernů, že je nepřijatelné, aby výrobek se stejným obalem měl v Česku jinou, horší kvalitu než v jiných zemích. Společně jednali o problému dvojí kvality potravin a dalších výrobků. Firmy podle Babiše uvedly, že volnému pohybu zboží nic nebrání a rozdíly ve složení výrobku se odvíjí od rozdílných chutí obyvatel v jednotlivých zemích. Minulý týden se kvůli tomu již setkal se zástupci obchodních řetězců a Potravinářské komory ČR.

Premiér jednal mimo jiné se zástupci firem Bidfood ČR, Coca Cola, Ferrero Česká, Unilever a Nestlé. Kromě potravin byla tématem setkání i kvalita pracích prášků na českém trhu a v okolních státech. "Oni (výrobci) tvrdí, že není problém pro žádného obchodníka v Čechách si objednat zboží kdekoliv v Evropě podle toho, jak si to přeje," řekl Babiš.

Zástupci některých českých obchodníků si stěžují, že nadnárodní společnosti jim údajně nedovolují nakoupit si v zahraničí zboží určené pro západní trhy. Pokud by se o to u některých výrobků snažili, výrobci by jim nedodali ani další zboží. Premiér se chystá uspořádat další setkání, jehož se budou účastnit zástupci obou stran.

Na otázky různého složení výrobků argumentují nadnárodní firmy podle Babiše tím, že některé mají jiné složení proto, aby to odpovídalo specifiku dané země. "Například pomerančový nápoj v Řecku má až 17 procent obsahu pomerančové šťávy, protože v Řecku pomeranče pěstují. U nás je to pět procent, takže ty argumenty jsou, že je různé složení výrobků, protože v dané zemi mají lidé jiné chutě a přejí si nějaké složení výrobku," dodal Babiš. Trvá ale na tom, že stejný obal a jiné složení výrobku je nekalá a nepřijatelná praktika. Češi mají podle něj právo si vybrat.

Největší producent balených potravin na světě firma Nestlé v prohlášení, které má ČTK k dispozici, potvrdila, že její recepty odrážejí kulturní rozdíly mezi zeměmi a odpovídají lokálním preferencím spotřebitelů. "Odlišnosti v receptech produktů nabízených pod stejnou značkou neznamenají, že by se u těchto výrobků jednalo o 'dvojí' nebo 'podřadnou' kvalitu. V případě odlišností v recepturách nepoužíváme identický obal a všechny naše výrobky řádně značíme v souladu s platnou legislativou," uvedla firma. Portfolio zvlášť pro západní a pro východní trhy nerozděluje.

Podle náměstkyně ministra průmyslu Silvany Jirotkové bude v pondělí na vládě předložena novela zákona o potravinách a novela zákona o ochraně spotřebitele. "Oba by měly řešit dvojí kvalitu," řekla. V novele zákona o potravinách by mělo být ustanovení, podle kterého bude na český trh zakázáno uvádět potraviny označené totožně jako potraviny uváděné na trh v jiném členském státě, ač budou mít odlišné složení nebo vlastnosti. Hrozit by za to měla pokuta až 50 milionů korun. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR také požaduje, aby odpovědnost za nabízení různých variant potravin pod stejným obalem byla na výrobci, nikoliv na obchodníkovi.