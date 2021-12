Babiš se připojí k on-line konferenci Bidena se zástupci východního křídla NATO

Washington/Praha/Kyjev - Končící premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes večer připojí k on-line jednání takzvané bukurešťské devítky s americkým prezidentem Joem Bidenem. Řekl to ČTK. S lídry zemí východního křídla NATO chce Biden během konferenčního hovoru probrat svou úterní videokonferenci s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, která se týkala především situace na Ukrajině. U jejích hranic Moskva podle Washingtonu a Severoatlantické aliance shromažďuje desetitisíce vojáků v přípravě na invazi, Kreml to však opakovaně popírá.

Biden chce v telefonátu lídrům ČR, Slovenska, Polska, Maďarska, Estonska, Litvy, Lotyšska, Bulharska a Rumunska přiblížit závěry svého hovoru s Putinem, "vyslechnout si jejich názory na aktuální bezpečnostní situaci a zdůraznit zapojení Spojených států do transatlantické bezpečnosti," uvedl ve středu Bílý dům.

S bukurešťskou devítkou se Biden spojí zřejmě po svém telefonátu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který se snaží zajistit co největší podporu USA k odstrašení Ruska, jež podle něj chystá invazi do jeho země. Biden ve středu novinářům řekl, že by USA v případě ruské agrese nevyslaly na východ Evropy svoje vojáky, uvalily by však vůči Putinově režimu sankce, "jaké ještě neviděl".

Putin se dlouhodobě ohrazuje proti rozšiřování Severoatlantické aliance na východ a v úterním rozhovoru s Bidenem požadoval záruky, že se tak nestane. Americký prezident mu je podle Bílého domu odmítl dát a řekl, že každá země má svobodnou volbu ohledně toho, s kým uzavře spojenectví.