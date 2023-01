Babiš se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze debaty na Nově

Praha - Předseda hnutí ANO a bývalý premiér Andrej Babiš se před prvním kolem prezidentské volby zúčastní pouze televizní debaty na Nově. Odpověděl to dnes na dotaz ČTK. Odmítl tak Primu i Českou televizi. Nova naplánovala dvě prezidentské debaty na čtvrtek 12. ledna v podvečer a večer. Pokud by postoupil do druhého kola voleb, zúčastní se hlavních debat, doplnil Babiš.

V úterý se Babiš nezúčastnil debaty na serveru Blesk.cz. Neúčast v diskusích podle Primy a Blesku zdůvodnil tím, že média chtějí dělat z prezidentské volby show. Babiš se nezúčastnil ani debat prezidentských kandidátů konaných před koncem loňského roku.

Na Primě a CNN Prima News se měla 11. ledna konat debata tří nejsilnějších kandidátů podle průzkumů veřejného mínění - Petra Pavla, Danuše Nerudové a Babiše. Nerudová a Pavel účast potvrdili. Dnes se bude na Primě konat debata šesti kandidátů s nižšími preferencemi podle průzkumů. Hosty od 20:15 budou Jaroslav Bašta, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Josef Středula a Tomáš Zima. V neděli 8. ledna odvysílá předvolební superdebatu kanál ČT1, pozváno bylo všech devět uchazečů o prezidentský úřad.

První kolo prezidentských voleb se bude konat v pátek a v sobotu 13. a 14. ledna a případné druhé kolo pak 27. a 28. ledna. Na 26. ledna naplánovaly duely finalistů prezidentského klání ČT i Nova. Obě televize na termínu zatím trvají.