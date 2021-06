Babiš se odmítl omluvit Pirátům, kteří jej k tomu vyzvali v předžalobní výzvě

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se odmítl omluvit Pirátům, kteří jej k tomu minulý týden vyzvali v předžalobní výzvě kvůli výroku, že chtějí lidem zdaňovat přebytečné metry bytů a nastěhovat do domácností migranty. Na twitteru dnes předseda vlády sdílel svůj komentář pro deník Právo s názvem Piráti migranty prostě vítají. Podle opoziční strany jsou jediným Babišovým programem právě Piráti, premiér podle nich mluví o migraci, ale nezvládl koronavirovou pandemii.

"Jak určitě víte, Pirátská strana mě vyzvala k omluvě. Tak to ani náhodou," uvedl Babiš. "Nemám se zač omlouvat a myslím, že to dobře ví," dodal. V komentáři pro Právo mimo jiné zopakoval svůj výrok z pléna Sněmovny: "Nechceme sdílet naši zemi". Piráti podle něj mají "zcela opačný názor".

V komentáři také Babiš citoval výrok předsedy Pirátů Ivana Bartoše z roku 2009, který podle něj potvrzuje, že "Piráti nemají žádný problém s migranty". "Chápeme, že pro vás je to sci-fi, ale Piráti a Starostové jsou skutečně přísně demokratickou koalicí a prosazují a budou prosazovat jen to, co mají v programu. Dvanáct let starý úryvek vytržený z kontextu na internetovém fóru na tom fakt nic nemění. Nestydíte se lidi takhle strašit?" reagovali Piráti.

Na svém profilu následně opoziční strana uvedla, že jediným Babišovým programem jsou právě Piráti. "Mluví o migraci, ale nezvládl ani epidemii, která stála tuto zemi 30.000 životů a obrovské ekonomické ztráty, z kterých se budeme dostávat roky," poznamenali Piráti na twitteru s odkazem na koronavirovou pandemii. S covidem-19 dosud v ČR zemřelo 30.224 lidí.

Mluvčí Pirátů Karolína Sadílková na dotaz ČTK uvedla, že vzhledem k tomu, že se Babiš neomluvil, strana v současnosti věc předala právní kanceláři, se kterou prodiskutuje další kroky.